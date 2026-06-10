Baustellen in Idar-Oberstein Die Flugplatzstraße ist schon neu asphaltiert Stefan Conradt 10.06.2026, 16:00 Uhr

i Die Firma Juchem Asphaltbau liegt bei den Arbeiten an der Flugplatzstraße zwischen Idar und Göttschied voll im Zeitplan. Asphaltiert ist schon, in der übernächsten Woche könnte die K37 schon wieder für den Verkehr freigegeben werden. Hosser

Hier können die Autofahrer in Idar-Oberstein schon mal aufatmen: Der LBM geht von einer Öffnung der wichtigen Verbindungsstrecke zwischen dem Gewerbegebiet Vollmersbachtal und Göttschied bis spätestens übernächster Woche aus.

Die Deckensanierung der Kreisstraße 37 (Flugplatzstraße) in Idar-Oberstein nähert sich ihrem Abschluss. In den vergangenen Tagen wurde bereits asphaltiert. Nun stehen nur noch der Bau der Bankette und die üblichen Restarbeiten wie Fahrbahnmarkierung, Beschilderung und die Anbringung der Schutzplanken an.







Artikel teilen

Artikel teilen