Baustellen in Idar-Oberstein
Die Flugplatzstraße ist schon neu asphaltiert
Die Firma Juchem Asphaltbau liegt bei den Arbeiten an der Flugplatzstraße zwischen Idar und Göttschied voll im Zeitplan. Asphalt
Die Firma Juchem Asphaltbau liegt bei den Arbeiten an der Flugplatzstraße zwischen Idar und Göttschied voll im Zeitplan. Asphaltiert ist schon, in der übernächsten Woche könnte die K37 schon wieder für den Verkehr freigegeben werden.
Hosser

Hier können die Autofahrer in Idar-Oberstein schon mal aufatmen: Der LBM geht von einer Öffnung der wichtigen Verbindungsstrecke zwischen dem Gewerbegebiet Vollmersbachtal und Göttschied bis spätestens übernächster Woche aus.

Lesezeit 1 Minute
Die Deckensanierung der Kreisstraße 37 (Flugplatzstraße) in Idar-Oberstein nähert sich ihrem Abschluss. In den vergangenen Tagen wurde bereits asphaltiert. Nun stehen nur noch der Bau der Bankette und die üblichen Restarbeiten wie Fahrbahnmarkierung, Beschilderung und die Anbringung der Schutzplanken an.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren