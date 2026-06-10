Hier können die Autofahrer in Idar-Oberstein schon mal aufatmen: Der LBM geht von einer Öffnung der wichtigen Verbindungsstrecke zwischen dem Gewerbegebiet Vollmersbachtal und Göttschied bis spätestens übernächster Woche aus.
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Die Deckensanierung der Kreisstraße 37 (Flugplatzstraße) in Idar-Oberstein nähert sich ihrem Abschluss. In den vergangenen Tagen wurde bereits asphaltiert. Nun stehen nur noch der Bau der Bankette und die üblichen Restarbeiten wie Fahrbahnmarkierung, Beschilderung und die Anbringung der Schutzplanken an.