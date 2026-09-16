Betriebe in der Krise?
Die Firma Auto Gemo aus Buhlenberg wächst stetig
Alexej (links) und Slava Gerasimov führen die Buhlenberger Firma Auto Gemo seit dem Jahr 2020 gemeinsam.
Alexej (links) und Slava Gerasimov führen die Buhlenberger Firma Auto Gemo seit dem Jahr 2020 gemeinsam.
Niels Heudtlaß

Die Autobranche kriselt, große Autohäuser gehen pleite, Vertragswerkstätten stehen unter Druck. Bei der Buhlenberger Autofirma stehen die Zeichen jedoch auf Wachstum. Was das Geheimnis des Erfolgs ist und wo es trotzdem Probleme gibt. 

Lesezeit 3 Minuten
Die Firma Auto Gemo in Buhlenberg, geführt von den Brüdern Alexej und Slava Gerasimov, schafft es auch in wirtschaftlich nicht einfachen Zeiten, zu wachsen. Derzeit plant die Firma eine Erweiterung neben dem Hauptgebäude. „Dort soll ein Showroom entstehen, wo wir die zum Verkauf stehenden Autos präsentieren können“, erklärt Alexej Gerasimov.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren