Betriebe in der Krise? Die Firma Auto Gemo aus Buhlenberg wächst stetig Niels Heudtlaß 16.09.2026, 17:00 Uhr

i Alexej (links) und Slava Gerasimov führen die Buhlenberger Firma Auto Gemo seit dem Jahr 2020 gemeinsam. Niels Heudtlaß

Die Autobranche kriselt, große Autohäuser gehen pleite, Vertragswerkstätten stehen unter Druck. Bei der Buhlenberger Autofirma stehen die Zeichen jedoch auf Wachstum. Was das Geheimnis des Erfolgs ist und wo es trotzdem Probleme gibt.

Die Firma Auto Gemo in Buhlenberg, geführt von den Brüdern Alexej und Slava Gerasimov, schafft es auch in wirtschaftlich nicht einfachen Zeiten, zu wachsen. Derzeit plant die Firma eine Erweiterung neben dem Hauptgebäude. „Dort soll ein Showroom entstehen, wo wir die zum Verkauf stehenden Autos präsentieren können“, erklärt Alexej Gerasimov.







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