Einen wahren Meister seines Instruments konnten die Zuschauer am Samstagabend in Herrstein erleben - Victor Pribylov war eigentlich nur eingesprungen, bewies aber, dass er mehr als nur ein Ersatz war.

Eine frische Brise trug am Samstagabend – nein, nicht die erwarteten Flötentöne, sondern die eines anderen, ebenfalls mit Wind oder Luft betriebenen Instruments über den stimmungsvollen kleinen Platz am Hankelbure in Herrstein. Der künstlerische Leiter der Edelsteinserenaden, Christian Strauß, hatte für die Veranstaltung, die zufällig auf den Geburtstag der Reihe am 5. Juli 1985 fiel, ein Überraschungsgeschenk bekommen. Die Damen des angekündigten Flötenquartetts „Flûtes Fatales“ mussten ihren Auftritt krankheitshalber absagen. Aber Strauß gelang es, das Konzert zu retten. Victor Pribylov präsentierte sich mit seiner Kunst am Bajan, der osteuropäischen Variante des Akkordeons.

„Ein bisschen irritiert bin ich schon“, bekannte eine Dame. Ich habe mich auf das Flötenquartett eingestellt und habe erst nach dem Kauf der Karte mitbekommen, dass die gar nicht spielen.“ Im Lauf des Abends erwärmte sie sich aber für Pribylovs Darbietung. Der zierliche Mann fasziniert mit seinem hingebungsvollen Spiel. In Kasachstan geboren, durchlief er die anspruchsvolle russische Ausbildung zum klassischen Musiker. Johann Sebastians Bachs berühmte „Toccata und Fuge in d-Moll“ ist ihm zu einer Art Handschlag geworden, Damit begrüßt er gern seine Zuhörerschar. In diesem Werk kann er all seine Qualitäten zeigen: ungeheure Virtuosität gepaart mit großer Einfühlsamkeit, ausgeprägtem Gestaltungswillen ohne jede Eitelkeit.

i Die Zuschauer genossen die Musik und zeigten sich beeindruckt von der Virtuosität des Künstlers. HOSSER

Ihm war nach Erzählen zumute, was die etwa 30 Besucherinnen und Besucher sehr schätzten. „Es ist sehr interessant zu hören, dass Bach Vivaldis Werke kannte, ganz ohne die Kommunikationsmöglichkeiten von heute“, bemerkte ein Zuhörer. Pribylov hatte erklärt, dass Bach ein Oboenkonzert des Italieners Alessandro Marcello für Cembalo umgeschrieben hatte. Daraus spielte er rasant das Presto, den Schlusssatz.

Mit seinem Knopf-Akkordeon (dem Bajan) ist er schneller als jeder Pianist. Und er kann mit seiner ausgeprägten Hand dreieinhalb Oktaven greifen, unvorstellbar für Tastenleute. „Für mich ist das Bajan so etwas wie eine tragbare Orgel“, lächelte Pribylov. Nach dem barocken ersten Teil wendete er sich den russischen Komponisten zu. Sergeij Rachmaninows „Italienische Polka“ für Klavier zu vier (!) Händen sei in Russland Prüfungsstück. Seine Finger flogen geradezu über die Knöpfe.

Sehr amüsant in der Registrierung interpretierte er Modest Mussorgskis „Ballett der Küken in ihren Eierschalen“ aus dem Zyklus „Bilder einer Ausstellung“. Es piepste, quiekte und hüpfte zur Freude aller. Astor Piazollas „Libertango“ war ein Muss. Auch da legte er ein atemberaubendes Tempo vor. Mit russischer und ukrainischer Folkore ging das Programm zu Ende. Als Zugabe hatte er Nicolai Rimsky- Korsakows sehr lautmalerischen „Hummelflug vorgesehen. Ohne den zusätzlichen, sehr sportlichen „Flick Flack“ von Albert Vossen ließ man ihn nicht ziehen. Wer das Akkordeon nur als Begleiter in geselligen Runden kennt, sollte Privylov erleben.