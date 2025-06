Das Feuerwehrhaus in der Brückener Straße soll erweitert werden. Dazu haben der Haupt- und Finanzausschuss und der Bau- und Umweltausschuss in gemeinsamer Sitzung die Weichen gestellt. Die Entscheidung hat der Stadtrat, der nächsten Dienstag tagt.

In einer gemeinsamen Sitzung haben der Haupt- und Finanzausschuss und der Bau- und Umweltausschuss diverse Entscheidungen vorbereitet, die der Birkenfelder Stadtrat in seiner Sitzung am kommenden Dienstag (18 Uhr, Sitzungssaal Verbandsgemeindeverwaltung, Schneewiesenstraße) treffen soll. Allen voran die geplante Erweiterung des Feuerwehrhauses in der Brückener Straße.

Hintergrund: Die Verbandsgemeinde Birkenfeld beabsichtigt eine Erweiterung für den Katastrophenschutz auf dem Areal der Feuerwehr Birkenfeld. Damit einhergehend muss die zweite Änderung des Bebauungsplanes „Feuerwehr Birkenfeld“ beschlossen werden. Konkret soll eine acht Meter hohe Logistik- und Fahrzeughalle sowie ein 20 Meter hoher Schlauch- und Übungsturm entstehen, in dem nicht nur die nassen Schläuche nach dem Einsatz getrocknet werden, sondern auch Feuerwehreinheiten aus dem ganzen Kreis den Höheneinsatz üben können.

Machbarkeitsstudie gibt grünes Licht

Es wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt, deren Ziel es war, auf dem Grundstück einen geeigneten Standort zu finden, das Bauvolumen und den Freiraumbedarf sowie „in erster Näherung einen Kostenrahmen für die Baumaßnahme zu ermitteln“, wie es in den Sitzungsunterlagen hieß.

Die Änderungen am Bebauungsplan beziehen sich ausschließlich auf das neue Projekt, unter anderem wird im neuen Baugebietsteil B die Vergrößerung der Gemeinbedarfsfläche, die Erhaltung von drei Bäumen, die Dachform und die maximale Gebäudehöhe angeführt. Landespflegerisch kann – auch durch den Erhalt der Bepflanzung – eine ausgeglichene Eingriffs-/Ausgleichsbilanz aufgezeigt werden. Dies und die beanspruchten Grundflächen von unter 20.000 Quadratmetern ermöglichen die Anwendung von Paragraf 13 a BauGB, sodass der Bebauungsplan im sogenannten beschleunigten Verfahren aufgestellt werden kann – das spart Zeit und Kosten.

Der Vorhabenträger, die Verbandsgemeinde, hat die Übernahme der Verfahrenskosten bereits mit der Stadt Birkenfeld vereinbart. Der Doppel-Ausschuss empfahl schließlich einstimmig dem Stadtrat, dem Aufstellungs- und Offenlagebeschluss für den Bebauungsplan „Feuerwehr Birkenfeld“ in 2. Änderung zuzustimmen.

Ebenso einstimmig wurden der Bebauungsplan „Haesgeswiesen – 7. Änderung“, die Vergabe der Neugestaltung der Außenanlage des Jugendzentrums sowie die Straßenreinigungs- und die Straßenreinigungsgebührensatzung an den Stadtrat weitergeleitet. Auch die Änderungssatzung über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen im Stadtgebiet Birkenfeld, die nach elf Jahren an die modernen Anforderungen angepasst werden soll, war lediglich Formsache.

In der Maiwiese geht es nächste Woche los

Auch die Neueinrichtung der Straßenbeleuchtungsanlage im Zuge des anstehenden Straßenausbaus Maiwiese/Wasserschiederstraße fand eine Mehrheit ohne Gegenstimme oder Enthaltung. Der lokale Energieversorger OIE AG hatte im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages ein Angebot über 41.327,47 Euro für die zu erneuernde Beleuchtung abgegeben, wobei die bereits montierten LED-Leuchten weiter benutzt werden können. Diese werden demontiert und auf die neuen Leuchtmasten montiert. Des Weiteren sind Steckdosen für eventuelle Weihnachtsbeleuchtungen vorgesehen.

Die Baumaßnahme hat sich übrigens leicht verzögert, weil die beauftragte Tiefbaufirma Probleme hatte, einen Subunternehmer für die Verkehrssicherung zu finden. Nun sehe es aber gut aus, nächste Woche könne es losgehen, bekundete Bauausschussmitglied Holger Behnke.

Ökostrom oder Normalstrom?

Kontroverser wurde es dann erwartungsgemäß, als es um die Teilnahme an der Bündelausschreibung Strom über die Verbandsgemeinde ging. Bei der letzten Runde hatte sich der Stadtrat noch gegen die Teilnahme an der Bündelausschreibung des Gemeinde- und Städtebundes entschieden. Jetzt will man über die VG mitmachen, weil man den Auftrag ansonsten mit ziemlichem Aufwand europaweit ausschreiben müsste. Entscheiden muss der Stadtrat am Dienstag auch, ob man „normalen“ oder Ökostrom möchte und – wenn Ökostrom – mit welchem Anteil an Neuanlagen. Der Doppelausschuss sprach sich mit knapper Mehrheit für Ökostrom mit 33 Prozent Neuanlagenquote aus – das heißt: Der Strom kommt aus Anlagen, von denen mindestens ein Drittel nicht älter als zwei Jahre ist. Der Stadtrat ist an diese Empfehlung nicht gebunden.

Alleine die Vergabe der Ausschreibung an einen privaten Dienstleister wird wohl mehr als 20.000 Euro kosten – ohne dass man weiß, wie teuer der Strom später tatsächlich sein wird. „Das ist eine Wundertüte“, sagte Stadtbürgermeister Hans-Peter Lampel.