Die Theatergruppe Heimspiel zeigt in einem fiktiven Werk „Felsenkirche 1926“ Verbindungen zu traditionsreichen Firmen und Familien in Oberstein auf. Dabei begeisterte Mikk Schunke mit ihrem eigens komponierten Lied „Oberstein ist nicht Berlin“.
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Das Theaterstück „Felsenkirche 1926“ begeisterte am Wochenende zahlreiche Besucher im Wahrzeichen der Stadt Idar-Oberstein. Die Theatergruppe Heimspiel präsentierte das von Autor Jörg Staiber entwickelte Stück und nutze die Felsenkirche als Spielort in beeindruckender Weise.