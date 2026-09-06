Oberstein ist nicht Berlin Die Felsenkirche wird zu einem beeindruckenden Spielort Christian Schulz 06.09.2026, 15:55 Uhr

i Die Felsenkirche befand sich in dem Theaterstück in einem desolaten Zustand. Die Feuchtigkeit setzte besonders Chorleiter Ernst Mengler, gespielt von Andreas Heipe, zu. Sein Ziel war es, mit jeder Faser seines Körpers, die Kirche zu neuem Glanz zu erwecken. Hosser

Die Theatergruppe Heimspiel zeigt in einem fiktiven Werk „Felsenkirche 1926“ Verbindungen zu traditionsreichen Firmen und Familien in Oberstein auf. Dabei begeisterte Mikk Schunke mit ihrem eigens komponierten Lied „Oberstein ist nicht Berlin“.

Das Theaterstück „Felsenkirche 1926“ begeisterte am Wochenende zahlreiche Besucher im Wahrzeichen der Stadt Idar-Oberstein. Die Theatergruppe Heimspiel präsentierte das von Autor Jörg Staiber entwickelte Stück und nutze die Felsenkirche als Spielort in beeindruckender Weise.







Artikel teilen

Artikel teilen