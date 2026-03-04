Neubaugebiet „Naheschleife“ Die Erschließung hat begonnen Stefan Conradt 04.03.2026, 09:44 Uhr

i Im Neubaugebiet "Naheschleife" in Enzweiler rollen nach der Winterpause die Bagger wieder. Schon im Smmer könnten hier, auf dem ehemaligen Sportplatz der TSG, die ersten Wohngebäude entstehen. Hosser

Wo früher Fußballer kickten und im Sportheim der TSG denkwürdige Feste gefeiert wurden, kann bald gebaut und gewohnt werden. Dank der Vornutzung völlig ebenerdig und dank der Lage mit tollem Ausblick und vorzüglicher Verkehrsanbindung.

Auf dem Gelände des ehemaligen Sportplatzes im Idar-Obersteiner Stadtteil Enzweiler entsteht derzeit das Neubaugebiet „Naheschleife“, das künftig an die bestehende Bebauung im Wohnort anschließt und zusätzlich Platz für neuen Wohnraum schaffen wird. Schon vor fünf Jahren hatte der Idar-Obersteiner Bauausschuss grünes Licht für das Projekt gegeben, jetzt geht es endlich los.







