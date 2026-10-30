Fastnacht in Baumholder Die BKG sucht neuen Stellplatz für ihren Elferratswagen Sascha Saueressig 30.10.2026, 08:00 Uhr

i Der Wagen des Elferrats der BKG fährt jedes Jahr auf dem Rosenmontagsumzug in Baumholder mit. Nun braucht die BKG für den 6,5 Meter langen und 3,5 Meter hohen Anhänger einen neuen trockenen Unterstellplatz. Simon/BKG

Der bisherige Stellplatz des Fastnachtswagens des Elferrats der BKG wird anderweitig benötigt. Und so sucht der Baumholderer Fastnachtsverein im 77. Jahr seines Bestehens nun eine neue Unterstellmöglichkeit für den 2,5 Tonnen schweren Hänger.

Die Baumholderer Karnevalsgesellschaft (BKG) sucht eine neue Bleibe für ihren Elferratswagen. Der große Hänger, mit dem der Elferrat alljährlich am Rosenmontag durch Baumholder gefahren wird, steht bislang in einer Halle der Firma Horbach. Doch die benötigt den Platz und spätestens nach der kommenden Session bräuchte man eine andere Unterstellmöglichkeit, berichtet Udo Eifler.







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