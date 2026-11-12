Mit viel Tamtam ist die BKG in ihre Jubiläumssession gestartet. Im Jugendzentrum wurden Prinzenpaar, Sessionsmotto und Orden vorgestellt. Auch ein Blick in die Vereinsgeschichte lohnt sich dabei.
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Fulminant war der Start der Baumholderer Karnevalsgesellschaft (BKG) in die neue Session am Mittwoch, 11.11. Denn im „Flecke“ steht ein närrisches Jubiläum an: Die Fastnachter feiern in der fünften Jahreszeit das 77-jährige Vereinsbestehen. Entsprechend viel Tamtam gab es bei der Eröffnung im Jugendzentrum (JUZ).