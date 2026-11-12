Fastnachtsstart in Baumholder
Die BKG startet fulminant ins Jubiläumsjahr
Es geht wieder los: Die BKG eröffnete im JUZ die neue Session.
Es geht wieder los: Die BKG eröffnete im JUZ die neue Session.
Werle Benjamin

Mit viel Tamtam ist die BKG in ihre Jubiläumssession gestartet. Im Jugendzentrum wurden Prinzenpaar, Sessionsmotto und Orden vorgestellt. Auch ein Blick in die Vereinsgeschichte lohnt sich dabei.

Lesezeit 1 Minute
Fulminant war der Start der Baumholderer Karnevalsgesellschaft (BKG) in die neue Session am Mittwoch, 11.11. Denn im „Flecke“ steht ein närrisches Jubiläum an: Die Fastnachter feiern in der fünften Jahreszeit das 77-jährige Vereinsbestehen. Entsprechend viel Tamtam gab es bei der Eröffnung im Jugendzentrum (JUZ).
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