Gastro im Kreis Birkenfeld
Die BKG geht im Altstadtstübchen unter die Kneipiers
Stadtbürgermeister Günther Jung durchschnitt als erfahrener Friseurmeister das rote Band zur feierlichen Eröffnung des Altstadts
Stadtbürgermeister Günther Jung durchschnitt als erfahrener Friseurmeister das rote Band zur feierlichen Eröffnung des Altstadtstübchens als neuem Vereinstreff der Baumholderer Karnevalsgesellschaft. BKG-Vorsitzender Dirk Kaps und Sitzungspräsident Yannick Simon assistierten ihm dabei.
Sascha Saueressig

Eigentlich stand für die Baumholderer Karnevalsgesellschaft die Suche nach einem Vereinsheim im Fokus. Nun geht Baumholders zweitgrößter Verein zusätzlich noch unter die Gastronomen und belebt die Kneipenlandschaft im Flecken.

Lesezeit 3 Minuten
Lang war die Suche, nun hat die Baumholderer Karnevalsgesellschaft (BKG) endlich ein offizielles Vereinsheim: das Altstadtstübchen in der Baumholderer Bahnhofstraße. Und damit nicht genug, die BKG will die Kultkneipe künftig auch wieder regelmäßig freitags für jedermann öffnen.
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