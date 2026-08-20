Eigentlich stand für die Baumholderer Karnevalsgesellschaft die Suche nach einem Vereinsheim im Fokus. Nun geht Baumholders zweitgrößter Verein zusätzlich noch unter die Gastronomen und belebt die Kneipenlandschaft im Flecken.
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Lang war die Suche, nun hat die Baumholderer Karnevalsgesellschaft (BKG) endlich ein offizielles Vereinsheim: das Altstadtstübchen in der Baumholderer Bahnhofstraße. Und damit nicht genug, die BKG will die Kultkneipe künftig auch wieder regelmäßig freitags für jedermann öffnen.