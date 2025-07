Sie haben es endlich geschafft: Für die Schülerinnen und Schüler der Abgangsklassen 9c, 10a und 10b der Ida-Purper-Schule in Idar-Oberstein beginnt nun der Ernst des Lebens.

Unter dem Motto „Schwarz auf Weiß“ gestalteten die Schülerinnen und Schüler der Abgangsklassen 9c, 10a und 10b der Ida-Purper-Schule in Idar-Oberstein einen kurzweiligen Abend im Stadttheater und nahmen Abschied von ihrer Schule.

Nach der musikalischen Begrüßung des Chores der Abschlussklassen (Leitung: Benedikt Köhl) mit dem Titel „Black or White“ übernahmen Elias Fellenzer, Jane Kuelo (10a), Yagana Rizai und Mikael Tsakanyan (10b) sowie Maxim Kuchno und Sido Osman aus der 9c die Moderation im voll besetzten Stadttheater.

Sie ließen kurz ihre Schulzeit, in der es Licht und Schatten gab, Revue passieren und leiteten zum nächsten musikalischen Programmpunkt über. Als neu gegründetes Duo „The Vice Principals“ gratulierten die Konrektoren Katrin Drießlein und Wilfried Kliebisch den Abgängern mit einem Udo-Jürgens-Medley unter dem Titel „Jetzt schwarz auf weiß“.

Mit ihrer „Lehrer-Krönung“ würdigten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10a die Arbeit/Eigenschaften der Lehrkräfte, indem sie diese um Beispiel als coolste Lehrerin oder Lehrerin mit der besten Organisation ehrten. Danach folgte die Ansprache der Schulleiterin Simone Busch, die unterstrich, dass den Schülerinnen und Schülern mit ihren Zeugnissen „schwarz auf weiß“ nun niemand mehr den Abschluss nehmen könne. Nach all den Anstrengungen und Herausforderungen, an denen die Jugendlichen geistig wie charakterlich gewachsen seien, bilde dieser Abschluss nun den Startschuss zu weiteren Abenteuern – ein Abschluss, auf den sie stolz sein könnten und der sie ermutigen sollte, zuversichtlich und mutig die nächsten Schritte auf ihrem Lebensweg weiterzugehen.

Mit „Ein Kompliment“ in die Pause

Karina Inboden, die Vorsitzende des Schulelternbeirats, beschrieb in einem fingierten Telefongespräch mit einem Arbeitsvermittler die jungen Leute der Ida-Purper-Schule als zukunftsfähige und flexibel einsetzbare Arbeitskräfte, die jeder Aufgabe, die das (Berufs-)Leben an sie stelle, gewachsen seien. Der erste Teil des Abends wurde vor der Pause von der Musik-AG mit „Ein Kompliment“ (Sportfreunde Stiller) beendet.

Nach der 20-minütigen Unterbrechung starteten Yagana Rizai, Mikael Tsakanyan und Jaden Valenzuela mit dem Quiz „Wer ist es?“, in dem vier Lehrkräfte ihr Wissen über ihre Kolleg/innen unter Beweis stellen mussten. Hierbei erwiesen sich Nina Lauer und Christian Kraemer als besonders kompetent und konnten die meisten anderen Lehrer mithilfe von jeweils vier Bildern/Eigenschaften erraten. Nachdenkliche Momente erzeugte der kurze Film über die Studienfahrt der Abschlussklassen, bei der die Jugendlichen sich im benachbarten Elsass beim Besuch des ehemaligen Konzentrationslagers Struthof mit den Gräueltaten während der Zeit des Nationalsozialismus auseinandersetzten.

Aufbauende und mutmachende Worte für ihre Mitschüler fand Schülersprecherin Nasim Farajpour. Sie betonte, wie unterschiedlich jede/r Einzelne von ihnen sei und unterstrich, dass es vollkommen normal sei, wenn sich jeder mit seinen Stärken und in seinem Tempo weiterentwickele. Auch mit diesem Gedanken setzte sie ein starkes Zeichen dafür, dass Vielfalt als Bereicherung zu verstehen ist.

Die passende Stimmung für die Zeugnisausgabe und die Vorstellung der Klassen 9c, 10a und 10b schuf Lina Schmidt mit dem Song „Amazing Grace“, den sie gefühlvoll am Cello mit Klavierbegleitung des Musiklehrers, Herrn Benedikt Köhl intonierte. Mit dem jeweils ausgewählten Klassen-Song betraten die Schülerinnen und Schüler die Bühne und nahmen von den Klassenlehrerinnen die Abschlusszeugnisse entgegen. Dabei wurden auch die Schüler mit den besten Leistungen sowie andere für ihr außergewöhnliches Engagement innerhalb der Klassengemeinschaft ausgezeichnet.

Klassenbeste wurden besonders geehrt

Als Klassenbeste wurden Nicole Peres-Cardoso (9c), Samuel Stobert (10a) und Lia Späder (10b) hervorgehoben, während Niclas Haspel (9c), Jane Kuelo (10a) und Egor Fischer (10b) für ihr besonderes Engagement gelobt wurden. Bevor Schulleiterin Simone Busch zwei Schülerinnen mit dem Preis des Ministeriums für herausragendes soziales Verhalten auszeichnete, gab der Chor der Abschlussklassen das Lied „Komet“ von Apache und Udo Lindenberg zum Besten.

Für ihr besonderes soziales Engagement in der Klasse, der Stufe oder für die Schulgemeinschaft erhielten Sophie Hahn aus der Klasse 9c und Zoe Inboden (10b) den Preis des Bildungsministers Herrn Sven Teuber. Besonders Zoe Inboden setzte sich mit ihrer Tätigkeit im Schulsanitätsdienst in besonderer Weise für ihre Mitschüler/nnen ein und zeigte sich über Jahre hinweg als sehr zuverlässig, betonte Simone Busch.

Bereits vorher stand der Schulsanitätsdienst der Ida-Purper-Schule im Fokus. Die Vorsitzende des Schulelternbeirats, Karina Inboden, selbst im Rettungsdienst tätig, ließ es sich nicht nehmen, Michael Ozimek, der zum Schuljahresende in den Ruhestand geht, für seine langjährige Tätigkeit an der Ida-Purper-Schule, aber vor allem für seinen unermüdlichen Einsatz beim Aufbau, der Etablierung und der Weiterentwicklung des SSD zu danken. Den Schlusspunkt an diesem harmonischen Abend setzte die Musik-AG, die alle Anwesenden mit „Au Revoir“ von Mark Forster entließ. red

Alle Absolventen auf einen Blick

Berufsreifeabschluss: Maurice Bruce, Franklin Combs, Sophia Haag, Sophie Hahn, Isabella Hamann, Niclas Haspel, Nexhmije-Agnesa Kinolli, Kateryna Kolesnychenko, Maxim Kuchno, Devin Machinski, Niklas Maque, Damien Maul, Jayden McDonough, Nero-Mandu Nikolic, Khadija Osman, Sido Osman, Nicole Peres Cardoso, Joel Streiß, Narin Yurdakul, Adrian Neufeld, Elias Neufeld, Nevio Quint, Jana Prinzhorn

Sekundarabschluss I:Patricija Andzane, Nasim Farajpour, Elias Fellenzer, Daniel Frank, Svenya Gehres, Irmak Göymen, Hala Hamadin, Alisa Heidrich, Martin Heinen, Darren Jacobs, Phoebe Keßler, Meliah Klein, Julian Komarov, Jane Kuelo, Nora Lamberti, Lavinia-Ioana Manoliu, Max Maurus, Stevn Nammo, Hassan Osman, Hanna Pfuhl, Cedric Schindler, Emily Sonnengrün, Samuel Stobert, Lina Weber, Narges Zakeri, Maiyada Abdul Baki, Hailey Baker, Zoe Baumann, Milena Engelmann, Egor Fischer, Vedad Ganz, Zoe Inboden, Laura Juchem, Pascal Kaya, Lea-Sophie Kellermann, Melanie Kern, Philipp Knapp, Ioan-Claudiu Maxim, Stefan Natapov, Nicole Pappenheim, Amalia Pylypenko, Yagana Rizai, Lina Schmidt, Leonie Schulz, Leon-Roy Schütteler, Lia Späder, Mikayel Tsakanyan, Jaden Valenzuela, Fynn-Luca Wild