Die dringend notwendige Sanierung der Leichtathletikanlage „Auf der Bein“ in Weierbach beschäftigt weiter die politischen Gremien. Jetzt ist der nächste Schritt getan.

Der Sportstättenbeirat des Nationalparklandkreises Birkenfeld hat in seiner jüngsten Sitzung die Prioritätenliste für die Sportstättenförderung 2026 beschlossen. Darauf sind lediglich zwei Projekte aufgelistet: die umfassende Sanierung des Sportgeländes am Schulzentrum „Auf der Bein“ im Idar-Obersteiner Stadtteil Weierbach sowie die vom Turnverein Vollmersbach geplante Überdachung einer Freiluft-Sportfläche.

An erster Stelle steht die bereits seit Längerem geplante Modernisierung der Sportanlage im Weierbacher Schulzentrum. Geplant ist der Umbau des bisherigen Tennenplatzes zu einem Kunstrasenplatz sowie die Erneuerung der Laufbahn durch eine Tartanbahn. Auch Sprunggruben, Drainage und Wurfanlage sollen auf den neuesten Stand gebracht werden.

Für die Wurfanlage ist allerdings eine Umplanung nötig: Der benachbarte Rasenplatz des VfL Weierbach kann nicht – wie zunächst vorgesehen – einbezogen werden. Stattdessen soll ein separates Wurffeld am Waldrand entstehen. Dafür wären jedoch Geländearbeiten und auch Baumfällungen erforderlich. Das beauftragte Ingenieurbüro Laub Architekten (Kaiserslautern) sei zurzeit noch damit beschäftigt, die Alternativplanung für die neue Wurfanlage zu erstellen und eine aktualisierte Kostenschätzung vorzulegen, informierte Dezernent Roland Praetorius in der Sitzung.

Ursprünglich war die Maßnahme mit 1,4 Millionen Euro veranschlagt. Nach Abzug möglicher Zuschüsse wollen Kreis und Stadt Idar-Oberstein die verbleibenden Restkosten hälftig tragen. Klar ist, dass der Kreis seinen ursprünglich auf 600.000 Euro geschätzten Eigenanteil am Projekt „Auf der Bein“ nicht durch den Topf des Regionalen Zukunftsprogramms (RZN) abdecken kann. Diese Hoffnung hatte sich zerschlagen, da die Beratungsstelle in Mainz die Bezuschussung einer Sanierung von Bestandsanlagen aus dem RZN-Topf ablehnt, erläuterte Praetorius.

„Es ist schade, dass dieses wichtige Projekt nicht über RZN gefördert werden kann“, erklärte dazu Landrat Miroslaw Kowalski. Für das Vorhaben wird nach dem Beschluss des Sportstättenbeirats nun der Weg eines Förderantrags über den sogenannten Goldenen Plan des Landessportbunds beschritten, der in der Regel mit einer Zuschussquote von 40 Prozent verbunden ist.

Man könne zuversichtlich sein, dass zumindest das auf Platz eins der verabschiedeten Prioriätenliste stehende Projekt für 2026 eine Zuschussbewilligung seitens der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier erhält, sagte Stefan Becker, der Sportreferent bei der Kreisverwaltung.

TV Vollmersbach plant Überdachung einer Freiluft-Sportfläche

Auf Platz zwei der Prioritätenliste steht ein Projekt des Turnvereins Vollmersbach (TVV). Der 150 Jahre alte Verein bietet zahlreiche moderne Outdoor-Angebote wie Functional Fitness, Street Workout oder Cross-Training. Um diese wetterunabhängig und ganzjährig anbieten zu können, möchte der TVV eine Sportfläche auf seinem Gelände überdachen. Geplant sind dort zudem ein spezieller Outdoor-Sportboden, Beleuchtung und Trainingsgeräte.

Im Anschluss informierte Sportreferent Stefan Becker über die bisherigen Veranstaltungen des Sportreferats im Jahr 2025, darunter die Kreis-Boulemeisterschaft im Rahmen des Jubiläumssportfests des TV Vollmersbach.

Sportkreisvorsitzender Bernd Pohl hob in seinem Bericht die große Bedeutung des Ehrenamts hervor: Rund 30.300 Menschen – mehr als ein Drittel der Kreisbevölkerung – sind in etwa 140 Sportvereinen aktiv und/oder engagiert. Diese sind in 40 Fachverbänden organisiert. Pohl erinnerte zudem an sportliche Erfolge, die Athleten aus dem BIR-Kreis in jüngerer Vergangenheit feiern konnten – etwa im Radsport durch die Geschwister Hannah und Greta Kunz (Baumholder) oder die Rope-Skipperinnen des TuS Mackenrodt und TV Oberstein. Um solche Erfolge zu erreichen, sei es wichtig, entsprechende Sportstätten vorzuhalten, ging Pohl auf die schwierige Diskussion rund um die Sanierung der Bein ein: „ Das war und ist eine sehr mühselige und zeitaufwendige Angelegenheit, aber aktuell scheint es, dass wir da auf einem guten Weg sind – wenn er denn von Kreis und Stadt weiter verfolgt wird.“

Bekommt die Ida-Purper-Realschule eine neue Sporthalle?

Unter dem Tagesordnungspunkt „Mitteilungen und Anfragen“ wurde unter anderem über die Reform der Bundesjugendspiele und die Situation beim Schwimmunterricht im Kreis Birkenfeld diskutiert. Thematisiert wurde auch der Bau einer neuen Halle an der Ida-Purper-Realschule in Idar-Oberstein. Hierbei handelt es sich um eine „Ersatzmaßnahme“ (Praetorius), die nach der Streichung der Sportplatzsanierung „Auf der Bein“ aus dem RZN-Topf gefördert werden soll. 500.000 Euro sind dafür veranschlagt. Es handele sich hierbei jedoch um ein Projekt, das langfristig und mit Blick auf die Finanzsituation des Kreises umgesetzt werden soll, so Praetorius. Dies sei nach den Förderrichtlinien des RZN-Programms bis 2031 möglich. Darüber entscheidet dann der Kreistag. sc/red