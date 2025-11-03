Die Asphaltierung der Tiefensteiner Straße hat begonnen.

Der Zeitplan musste um zwei Tage nach hinten geschoben werden – jetzt kommt die Tragschicht aber drauf.

Mit ein paar Tagen Verspätung haben am Montag die Asphaltarbeiten im ersten Bauabschnitt der Tiefensteiner Straße begonnen. Geplant ist, die Arbeiten bis Dienstag abzuschließen – danach muss der Asphalt noch ein wenig aushärten. Danach ist die Zufahrt zum Parkplatz Weiherschleife und zum neuen Café Weiherschlösschen, das am Samstag eröffnet wurde, wieder frei befahrbar.

Die Bauarbeiten sind damit aber noch nicht beendet: Im Anschluss an die Asphaltierung gehen die Arbeiten am Hauptkanal im Abschnitt zwischen dem Einmündungsbereich Barth & Frey/ASB und dem Seniorenwohnheim Grimm weiter. Dann können die Grundstücke in diesem Abschnitt nicht oder nur eingeschränkt angefahren werden. Ab Montag, 8. Dezember, soll die Baustelle dann winterfest gemacht werden. Hierzu wird eine provisorische Tragschicht hergestellt. Dann kann es nochmals kurzzeitig zu Einschränkungen bei der Anfahrbarkeit des gesamten Bereichs kommen, warnt die Baufirma.

Nach den derzeitigen Planungen wird die Tiefensteiner Straße ab Montag, 15. Dezember, wieder für den Durchgangsverkehr befahrbar sein. Im Frühjahr 2026, wahrscheinlich nach Fastnacht, werden die Arbeiten dann fortgesetzt. Ziel ist es, die restlichen Arbeiten bis zum Veitsrodter Markt im Juli fertigzustellen. sc