Ein Geburtstag, der nachdenklich stimmt. Die Tafel in Idar-Oberstein ist 20 Jahre alt, und dieses kostenlose Angebot ist mehr denn je nötig und wichtig. Im Jahr 2005 startete die Tafel, die Bedürftige mit Lebensmitteln versorgt, in einem kleinen Kellerraum in der Hauptstraße. Im ersten Jahr nutzten 9840 Menschen das Angebot der gemeinnützigen Organisation, die Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden können, weil zum Beispiel das Mindesthaltbarkeitsdatum bald abläuft, sammelt und weitergibt.

Im vergangenen Jahr erhielten 23.365 Menschen ergänzende Lebensmittel durch die Tafel Idar-Oberstein, die mittlerweile in die Amtsstraße 4 umgezogen ist. Mit einem Lächeln auf den Lippen erzählt Tanja Theis, die zusammen mit ihrer Kollegin Christine Bauer die Wohnungslosenhilfe Idar-Oberstein leitet: „Zum 20-jährigen Bestehen wollen wir mit einer Geburtstagsparty den vielen Helfern und Sponsoren danken und natürlich auch gemeinsam mit den Menschen feiern, die wir unterstützen können.“

Ehrenamtliche Mitarbeiter kochten neben den bekannten gefüllten Klößen leckere internationale Gerichte. Es gab eine syrische Reispfanne, ukrainische Pfannkuchen und russische Peleminis, die den schwäbischen Maultaschen nicht unähnlich sind. Zum Nachtisch wurde neben vielen süßen Leckereien Baklava kredenzt, eine türkische Süßspeise aus Blätterteig mit Honig, Walnüssen und Mandeln. Und natürlich durfte auch eine Geburtstagstorte nicht fehlen.

Die mehr als 70 Gäste ließen es sich schmecken, die Tische waren eng besetzt, und überall wurde geschwätzt, diskutiert und man tauschte sich aus. Kurz gesagt: Es war eine rundum gelungene Geburtstagsfeier. Zumindest für diesen einen Tag konnten viele der rund 30 ehrenamtlichen Helfer und die vielen Bedürftigen den ernsten Hintergrund der Tafel einmal vergessen, wie die Sozialarbeiterin Christine Bauer erklärte: „Die Zahl der Menschen, die auf die Tafel angewiesen sind, steigt seit Jahren kontinuierlich. Und es ist zu befürchten, dass sie weiter zunimmt. Dazu kommt, dass wir zwar viele Lebensmittelspenden von mehr als 20 Geschäften in Idar-Oberstein erhalten. Doch die Läden müssen auch immer besser planen, sodass immer weniger übrig bleibt. Und so müssen wir unseren Kunden immer öfter sagen: `Wir haben diesmal nicht so viel für euch´.“

i Die Leiterinnen der Tafel in Idar-Oberstein mit dem Geburtstagskuchen zum 20-jährigen Bestehen: links die Diplom-Pädagogin Tanja Theis, rechts die Sozialarbeiterin Christine Bauer Thomas Brodbeck

An vier Tagen gibt die Tafel , die Teil der Stiftung Kreuznacher Diakonie ist, Lebensmittelkisten aus. Freitags werden diese den Bedürftigen, die nicht so mobil sind, auch nach Hause gefahren. „Ohne die tatkräftige Unterstützung von ehrenamtlich mitarbeitenden Frauen und Männern wäre all dies nicht möglich“, so die lobenden Worte von Christine Bauer. Auch der Tagesaufenthalt „Horizont“ in der Amtsstraße wäre ohne sie nicht möglich. Dieser steht von Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr jedem offen, nicht nur Menschen in Notlagen. Er bietet Frühstück und Mittagessen, die Möglichkeiten zur digitalen Teilhabe sowie einen Zugang zu Dusche und Waschmaschine. Und es ist ein Raum für Begegnung und Kommunikation. Außerdem gibt es Beratung und Unterstützung bei behördlichen Angelegenheiten.

Bei so viel Nachfrage nach dem Angebot der Tafel und Wohnungslosenhilfe sind weitere ehrenamtliche Helfer willkommen und gesucht. So jemand wie Uwe Pertek, der als Eventmanager bei Fissler weltweit mit Prominenten unterwegs war, und sich nun im Vorruhestand bei der Tafel engagiert: „Zuvor hatte ich keinerlei Kontakt zu Menschen, die wohnungslos, obdachlos oder auf die Tafel angewiesen sind. Ich möchte etwas von meinem Erfolg und meinem guten Leben zurückgeben. Und letztlich bekomme auch ich etwas zurück, erfahre Dankbarkeit und Anerkennung. Nächstes Jahr geht meine Frau in den Ruhestand, dann wird auch sie sich bei der Tafel engagieren.“