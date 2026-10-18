Festakt in Göttenbach-Aula
Die 25. Deutsche Edelsteinkönigin heißt Aline Stanek
Aline Stanek (links) ist die 25. Deutsche Edelsteinkönigin und damit Nachfolgerin von Vivian Heidrich
Aline Stanek (links) ist die 25. Deutsche Edelsteinkönigin und damit Nachfolgerin von Vivian Heidrich
Sebastian Schmitt

Die neue Deutsche Edelsteinkönigin ist eine 26-jährige Edelsteinschleiferin und Graveurmeisterin aus Nohfelden, die für die Frauenberger Firma Stephan arbeitet. Die Krönungsfeier in der Göttenbach-Aula war wieder einmal gut besucht.

Lesezeit 3 Minuten
Die 25. Deutsche Edelsteinkönigin heißt Aline Stanek. Sie ist 26 Jahre alt und wohnt in Nohfelden. Brancheninsidern ist ihr Name ein Begriff: Die gelernte Edelsteinschleiferin und Graveurmeisterin arbeitet bei der Firma Stephan in Frauenberg und hat im Jahre 2021 den Nachwuchswettbewerb des Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreises sowie in den folgenden Jahren zwei Belobigungen beim international renommierten Wettbewerb gewonnen.
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