Die neue Deutsche Edelsteinkönigin ist eine 26-jährige Edelsteinschleiferin und Graveurmeisterin aus Nohfelden, die für die Frauenberger Firma Stephan arbeitet. Die Krönungsfeier in der Göttenbach-Aula war wieder einmal gut besucht.
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Die 25. Deutsche Edelsteinkönigin heißt Aline Stanek. Sie ist 26 Jahre alt und wohnt in Nohfelden. Brancheninsidern ist ihr Name ein Begriff: Die gelernte Edelsteinschleiferin und Graveurmeisterin arbeitet bei der Firma Stephan in Frauenberg und hat im Jahre 2021 den Nachwuchswettbewerb des Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreises sowie in den folgenden Jahren zwei Belobigungen beim international renommierten Wettbewerb gewonnen.