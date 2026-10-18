Festakt in Göttenbach-Aula Die 25. Deutsche Edelsteinkönigin heißt Aline Stanek Stefan Conradt 18.10.2026, 12:49 Uhr

i Aline Stanek (links) ist die 25. Deutsche Edelsteinkönigin und damit Nachfolgerin von Vivian Heidrich Sebastian Schmitt

Die neue Deutsche Edelsteinkönigin ist eine 26-jährige Edelsteinschleiferin und Graveurmeisterin aus Nohfelden, die für die Frauenberger Firma Stephan arbeitet. Die Krönungsfeier in der Göttenbach-Aula war wieder einmal gut besucht.

Die 25. Deutsche Edelsteinkönigin heißt Aline Stanek. Sie ist 26 Jahre alt und wohnt in Nohfelden. Brancheninsidern ist ihr Name ein Begriff: Die gelernte Edelsteinschleiferin und Graveurmeisterin arbeitet bei der Firma Stephan in Frauenberg und hat im Jahre 2021 den Nachwuchswettbewerb des Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreises sowie in den folgenden Jahren zwei Belobigungen beim international renommierten Wettbewerb gewonnen.







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