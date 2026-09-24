Großeinsatz wegen Brand Dichter Qualm über Niederhosenbach Sebastian Schmitt 24.09.2026, 16:29 Uhr

i Großaufgebot in der Hauptstraße: Mehrere Feuerwehren der VG Herrstein-Rhaunen rückten zu dem Brand in einer ehemaligen Schreinerei aus. Sebastian Schmitt

Dichter Rauch über Niederhosenbach: Ein Brand in einer angebauten Scheune an einer ehemaligen Schreinerei rief rund 45 Einsatzkräfte auf den Plan. Die Ursache ist noch unklar.

Niederhosenbach. Dichter Rauch zog am Donnerstagmittag durch Teile von Niederhosenbach: Um 13.45 Uhr wurden die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen zu einem Gebäudebrand in die Hauptstraße alarmiert. Gemeldet war ein Brand der Stufe B3 in einer Scheune, die unmittelbar an ein Wohnhaus angebaut ist.







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