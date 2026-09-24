Großeinsatz wegen Brand
Dichter Qualm über Niederhosenbach
Großaufgebot in der Hauptstraße: Mehrere Feuerwehren der VG Herrstein-Rhaunen rückten zu dem Brand in einer ehemaligen Schreiner
Großaufgebot in der Hauptstraße: Mehrere Feuerwehren der VG Herrstein-Rhaunen rückten zu dem Brand in einer ehemaligen Schreinerei aus.
Sebastian Schmitt

Dichter Rauch über Niederhosenbach: Ein Brand in einer angebauten Scheune an einer ehemaligen Schreinerei rief rund 45 Einsatzkräfte auf den Plan. Die Ursache ist noch unklar.

Lesezeit 1 Minute
Niederhosenbach. Dichter Rauch zog am Donnerstagmittag durch Teile von Niederhosenbach: Um 13.45 Uhr wurden die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen zu einem Gebäudebrand in die Hauptstraße alarmiert. Gemeldet war ein Brand der Stufe B3 in einer Scheune, die unmittelbar an ein Wohnhaus angebaut ist.
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