Dichter Rauch über Niederhosenbach: Ein Brand in einer angebauten Scheune an einer ehemaligen Schreinerei rief rund 45 Einsatzkräfte auf den Plan. Die Ursache ist noch unklar.
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Niederhosenbach. Dichter Rauch zog am Donnerstagmittag durch Teile von Niederhosenbach: Um 13.45 Uhr wurden die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen zu einem Gebäudebrand in die Hauptstraße alarmiert. Gemeldet war ein Brand der Stufe B3 in einer Scheune, die unmittelbar an ein Wohnhaus angebaut ist.