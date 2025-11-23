Orange Days in Idar-Oberstein Diakonisches Werk: Gegen Gewalt an Frauen 23.11.2025, 08:00 Uhr

i Im Rahmen der Orange Days setzte auch das Diakonische Werk einen Akzent. Es ergab sich ein intensiver Austausch. Monja Roepke

Vom 25. November bis zum 10. Dezember finden die orangefarbenen Aktionstage statt, die auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam machen: Auch das Diakonische Werk setzte hierzu ein Zeichen.

Anlässlich der Orange Days hat das Diakonische Werk ein besonderes Peer Café (Austausch in lockerer Atmosphäre) veranstaltet und damit ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen gesetzt. Bei einer Fotoaktion mit orangefarbenen Schirmen sowie einer thematisch gestalteten Umgebung aus orangefarbenen Speisen und Dekoration kamen Mitarbeitende zusammen, um sich intensiv über Gewalt an Frauen – bis hin zu Femiziden – auszutauschen.







