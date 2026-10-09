Musikvereine arbeiten zusammen Deutsch-französischer Auftritt am Stadtfest Birkenfeld Niels Heudtlaß 09.10.2026, 06:00 Uhr

i Der Birkenfelder Musikverein darf auf keiner Festlichkeit in der Kreisstadt fehlen (hier beim Bierfest). Am Sonntag auf dem Stadtfest erhalten die Birkenfelder Musiker Unterstützung aus Frankreich. Jürgen Schug

Die Stadt Birkenfeld und die französische Stadt Audun-le-Tiche pflegen seit rund 16 Jahren eine Partnerschaft. Beim Stadtfest in Birkenfeld soll diese Partnerschaft zelebriert werden. Die beiden Musikvereine der Städte treten gemeinsam auf.

Es ist nun etwa zehn Jahre her, dass der Musikverein Birkenfeld und der Musikverein Audun-le-Tiche gemeinsam musiziert haben. Damals fand das Kooperationskonzert in der französischen Partnerstadt Birkenfelds, in Audun-le-Tiche, statt. Mit Corona sei die Partnerschaft der Städte zumindest auf musikalischer Ebene (Treffen von Vertretern der Städte auf Festen oder zum politischen Austausch gab es auch in den vergangenen Jahren immer wieder) etwas ...







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