Neun Hundegespanne stellten sich der Prüfung: Mit Präzision und Leidenschaft spüren sie Kadaver von Wildschweinen auf – und schützen so vor einer gefährlichen Seuche. Doch der Einsatz ist nicht ohne Risiko für Mensch und Tier.
Lesezeit 3 Minuten
Es ist ein sinnvolles und wichtiges Engagement, sowohl von der Landesregierung als auch von privaten Hundehaltern: die ehrenamtliche Ausbildung von Kadaverspürhunden, die tote Wildschweine aufspüren, die an der Afrikanischen Schweinepest verendeten. In der Nähe von Nieder-Kostenz bei Kirchberg im Hunsrück wurden nun neun Hundegespanne auf ihre Eignung geprüft.