US-Soldaten auf der Heide Deutsch-amerikanischer Abend in Hahnweiler gut besucht Benjamin Werle 05.12.2025, 06:00 Uhr

i Amerikaner und Deutsche feierten gemeinsam im Dorfgemeinschaftshaus Hahnweiler ihre Freundschaft. Heiko Bier

Die 2024 geschlossene Partnerschaft zwischen dem 95th Combat Sustainment Support Battalion und den Heidegemeinden gedeiht. Die Hahnweilerer hatten zu einem Nachmittag mit mehr als 70 Teilnehmern eingeladen.

Viele positive Rückmeldungen gab es zum deutsch-amerikanischen Abend, den die Heidegemeinden Hahnweiler, Rohrbach und Rückweiler mit dem 95. Unterstützungsbataillon der US-Armee gemeinsam veranstalteten. „Es war ein sehr gelungener Abend”, sagte Hahnweilers Ortsbürgermeister Heiko Bier, der sich über 73 Anmeldungen freute.







