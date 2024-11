Austausch in Baumholder Deutsch-amerikanische Freundschaft soll leben Karl-Heinz Dahmer 10.11.2024, 00:00 Uhr

i Bei der Unterzeichnung der Patenschaftsurkunden der Gemeinden Hahnweiler, Rohrbach und Rückweiler mit dem 95. Combat Sustainment Support Battalion der US-Armee aus Baumholder im September wurde die Freundschaft deutlich. Nun soll die Verbindung weiter gestärkt werden. Benjamin Werle

Die Freundschaft zwischen Deutschen und Amerikanern spielt in Baumholder seit Jahrzehnten eine große Rolle.

Deutsche und Amerikaner leben in Baumholder nebeneinander, manchmal auch miteinander. Es gibt den deutsch-amerikanischen Stammtisch, Baumholders Partnerstadt Delaware in Ohio (seit 2011) war zuletzt noch in den vergangenen Wochen von einer deutschen Delegation besucht worden, das Soccer-Team der Ohio Wesleyan University kommt alle paar Jahre in die Westrichstadt.

