In der VG Herrstein-Rhaunen
Deshalb wurden 17-Jährige aufgefordert, zu wählen
Am 22. März stehen in der VG Herrstein-Rhaunen zwei Wahlen an: Offenbar gab es Probleme bei der Zustellung der Wahlbenachrichtigungen.
Michael Brandt/dpa

In der VG Herrstein-Rhaunen steht am 22. März nicht nur die Landtagswahl an. Auch ein neuer VG-Bürgermeister wird gewählt. Offensichtlich gab es allerdings Probleme bei der Zustellung der Wahlbenachrichtigungen.

In der VG Herrstein-Rhaunen steigt die Spannung: Wer wird Uwe Webers Nachfolger oder Nachfolgerin? Es treten sieben Kandidaten zur Bürgermeister-Wahl an. Dieser Tage fiel ein Problem auf: Wurden alle Wahlbenachrichtigungen ordnungsgemäß verschickt?Unsere Zeitung fragte im Wahlamt der VG-Verwaltung nach: Die Wahlbenachrichtigungen wurden am 13.

