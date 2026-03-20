Bürgermeisterwahl am 22. März Der Wettbewerb um junge Ärzte wird immer härter Stefan Conradt 20.03.2026, 17:00 Uhr

i Der Ärztemangel wird sich in den nächsten Jahren verschärfen, prognostiziert die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz. Tom Weller/dpa. picture alliance/dpa

Die medizinische Versorgung im ländlichen Raum gestaltet sich zunehmend schwierig. Die VG Herrstein-Rhaunen rudert seit Jahren dagegen, denn die Altersstruktur der niedergelassenen Ärzte gibt Anlass zur Sorge. Doch reichen diese Anstrengungen?

Markus Schulz (SPD): „Es gibt nach wie vor freie Arztsitze im Mittelbezirk Birkenfeld/Idar-Oberstein, zudem ist die Altersstruktur der praktizierenden Hausärzte in unserer Verbandsgemeinde prekär. Da hier in den nächsten Jahren die Gefahr von Praxisschließungen droht: Natürlich wären weitere Hausärzte wünschenswert, das gilt auch für die Ansiedlung von Fachärzten.







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