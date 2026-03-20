Die medizinische Versorgung im ländlichen Raum gestaltet sich zunehmend schwierig. Die VG Herrstein-Rhaunen rudert seit Jahren dagegen, denn die Altersstruktur der niedergelassenen Ärzte gibt Anlass zur Sorge. Doch reichen diese Anstrengungen?
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Markus Schulz (SPD): „Es gibt nach wie vor freie Arztsitze im Mittelbezirk Birkenfeld/Idar-Oberstein, zudem ist die Altersstruktur der praktizierenden Hausärzte in unserer Verbandsgemeinde prekär. Da hier in den nächsten Jahren die Gefahr von Praxisschließungen droht: Natürlich wären weitere Hausärzte wünschenswert, das gilt auch für die Ansiedlung von Fachärzten.