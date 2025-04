Nachdem sich bereits der Kulturausschuss Ende Januar mit Ausrichtung des Weihnachtsmarktes befasst hatte, musste sich der Stadtrat nun erneut mit der Thematik befassen. Im Ausschuss hatten sich die Mitglieder mehrheitlich nach einer intensiven Diskussion über den Veranstaltungsort dazu entschieden, den Weihnachtsmarkt grundsätzlich auf dem Marktplatz durchzuführen.

Allerdings hatte Beigeordneter Ulrich Jung (FWG Dr. Nagel) als Ausschussvorsitzender bei der Diskussion um die Parkplatzvorstufe, den Marktplatz oder Place de Warcq als Veranstaltungsort nicht nur die Vereine und andere Beschicker in die Diskussion miteinbezogen, sondern sie – als direkt Betroffene – auch mit abstimmen lassen. Doch somit wurde der Beschluss hinfällig, wie Wolfgang Keller (LfB) schon in der Sitzung monierte und musste formal aufgehoben werden.

Somit war der Stadtrat gefordert, diese Entscheidung zu treffen. Im Ergebnis zur ersten Abstimmung, die den Marktplatz als festen Veranstaltungsort des Weihnachtsmarktes vorsah, habe sich nichts mehr geändert, berichtete Stadtbürgermeister Günther Jung. „Die Mehrheit hat sich klar für die Fläche vor der Apotheke ausgesprochen“, sagte er. Somit sei der Fehler im Ausschuss nun behoben und die Planungen könnten fortgesetzt werden.

Außerdem befasste sich der Stadtrat auch mit dem Forstwirtschaftsplan für 2025. Revierleiterin Marleen Eickhoff erläuterte die Planung für den Holzeinschlag und ihren Wunsch, einen Wirtschaftsweg parallel zum Wasembach auf rund einem Kilometer bis zum Breitsesterhof neu aufzubauen. Grundsätzlich sehe man einen Hiebsatz von 913 Festmetern vor, von denen 790 Festmeter dann in den Verkauf gehen sollen.

Doch während beim Verkauf ein Erlös von rund 65.000 Euro erwartet wird, gehen die Kosten für den Einschlag und den Schutz nachwachsender Pflanzen vor Wildverbiss in die Höhe. Unter dem Strich muss die Stadt für 2025 in einem Wirtschaftsplan einen Fehlbetrag von rund 19.000 Euro hinnehmen. Darüber hinaus wird der Wegebau als Investition mit knapp 30.000 Euro veranschlagt, was trotz Zuschüssen noch einen Eigenanteil von knapp 9000 Euro zusätzlich für die Gemeinde ausmacht. Doch der Wegebau ist nach Ansicht Eickhoffs eine wichtige Investition für die künftige Vermarktung des Baumholderer Holzes. Denn ohne tragfähige Wege für Holztransporter oder schwere Maschinen für die Holzernte kann das wertvolle Holz nicht geerntet werden.

„Wir haben diesen Vorschlag sehr intensiv diskutiert“, erläutert der Stadtchef. Denn auch in die Infrastruktur der Waldwege habe man in der Vergangenheit wenig bis gar nicht investiert. Daher sei es sinnvoll gezielt, die Waldwege in einen Zustand zu versetzen, dass nicht nur geländegängige Fahrzeuge sie nutzen könnten. Dem stimmte der Rat dann auch so zu. Das regionale Zukunftsprogramm will Jung in der Stadtspitze sowie im Ältestenrat diskutieren. Schließlich stehen der Stadt nach der Berechnung der VG rund 375.000 Euro aus dem Fördertopf zu. „Wir sammeln Ideen und Vorschläge aus den Fraktionen, um das dann im Stadtrat zu beschließen“, sagte der Bürgermeister. Schließlich habe man bis Ende Juni Zeit, Fördermaßnahmen mit einer entsprechenden Kostenschätzung und Vorplanung bei der VG zur Beantragung einzureichen.