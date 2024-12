Lichtertour durch Baumholder Der Weihnachtsmann winkt vom Schlitten Benjamin Werle 16.12.2024, 05:30 Uhr

i Auf dem Marktplatz und dem Parkdeck waren nach der Lichtertour dann alle Fahrzeuge und die besonderen Weihnachtsaccessoires gesammelt zu bestaunen. Und als Fotomotiv konnten die Besucher sich dann mit dem als Weihnachtsmann verkleideten Dennis Lachance fotografieren lassen. Foto: Benjamin Werle Benjamin Werle

Die zweite Lichtertour durch Baumholder bot nicht nur bunte Lichterketten. Die Baumholderer Brandschützer haben sich viele Gedanken für eine stimmungsvolle Präsentation gemacht.

Wenn die Stützpunktfeuerwehr in Baumholder mit Blaulicht ausrückt, dann hat das normalerweise einen ernsten Hintergrund. Anders am Samstagabend: In einer Kolonne aus sieben festlich geschmückten Fahrzeugen verbreiteten die Einsatzkräfte Lichterglanz und Freude in den Straßen der Westrichstadt.

