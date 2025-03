Aktuell ist die Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) erneuerbare Energien für Birkenfeld mit der Einrichtung eines sogenannten Bilanzkreises für die VG Birkenfeld beschäftigt. Dieser soll 2026 an den Start gehen. Doch auf Dauer könnten davon nicht nur die Verwaltungsgebäude der VG profitieren, sondern auch die Bürger. Denn die AöR hat sich als Ziel die Einrichtung eines Bürgerstroms gesetzt.

Beim Strombilanzkreismodell wird der vor Ort erzeugte Strom mit dem lokalen Verbrauch verrechnet – so muss nur Strom zugekauft werden, wenn dieser auch wirklich nötig ist. Dieses Modell soll bald auch viele öffentliche Gebäude in der Verbandsgemeinde versorgen.

Strombilanzkreis soll öffentliche Gebäude versorgen

Die AöR erneuerbare Energien für Birkenfeld wurde 2012 gegründet, mit dem Ziel, die finanzielle Situation der Ortsgemeinden, der VG Birkenfeld und der Stadt Birkenfeld zu verbessern. Über die AöR werden Projekte im Bereich erneuerbare Energien, wie PV-Anlagen, umgesetzt. Die AöR betreibt die Anlagen der Stiftung „Sonne für Birkenfeld“ und vermarktet den gewonnenen Strom. Im Eigenbesitz der AöR befindet sich die Photovoltaikanlage in Dambach. Weitere AöR-eigene PV-Anlagen sind auf dem Gelände der Kläranlage in Hoppstädten-Weiersbach geplant.

Mit dem produzierten Strom im Rahmen des Bilanzkreises sollen dann die 16 größten öffentlichen Gebäude im Besitz der Verbandsgemeinde Birkenfeld versorgt werden. Darunter fallen unter anderem Grundschulen und Kitas in VG-Verwaltung, die Feuerwehr, das Birkenfelder Freibad sowie das Pumpwerk in Gimbweiler.

So könnte die VG Birkenfeld ihren eigenen Strompreis über die Lieferungen der AöR generieren, der nach Angaben der AöR immer 2 Cent unter dem Marktpreis von Ökostrom liegen soll und 45 Cent pro Kilowattstunde nie überschreitet. Ein virtuelles Kraftwerk verwalte die Stromflüsse (Bilanzkreis) bei dem die Stromproduktion und Verbrauch gegengerechnet werden, Restmengen werden dann noch am externen Strommarkt zugekauft, heißt es dazu von der AöR.

„So kommt der in der Region produzierte Strom auch der Region zugute“, sagt AöR-Vorstand Ralf Schäfer. Und dabei sollen auf Dauer auch die Bürger profitieren. Die Vision der AöR heißt Bürgerstrom, und der zugrunde liegende Plan ist es, auch die Bürger der VG irgendwann mit dem günstigen Strom aus lokaler Produktion versorgen zu können. „Die Keimzelle für den Bürgerstrom ist der Bilanzkreislauf“, sagt Schäfer.

Von der Versorgung öffentlicher Gebäude zum Bürgerstrom

Doch auf dem Weg zum günstigen Bürgerstrom sind noch einige Hürden zu überwinden. Rund 300 Hektar sind in der VG Birkenfeld für PV- und Windanlagen freigegeben. Baut und betreibt hier ein privater Investor die Anlagen – wird der Strom in das Netz gespeist und mindestens in ganz Deutschland verkauft. „Die wichtige Frage in Sachen Bürgerstrom ist: Wie können wir den Strom bei uns behalten?“, erklärt Schäfer.

Der durch die AöR aktuell produzierte Strom reicht gerade für den Bilanzkreis der Verbandsgemeinde. Um weitere PV- oder Windkraftanlagen zu bauen, dafür fehlten der AöR die Mittel. Auch als Stromlieferant könne die AöR nicht selbst tätig werden, die Strukturen seien nicht vorhanden. „Hier benötigen wir Partner, mit denen wir einen Bürgerstromtarif anbieten können“, sagt Schäfer.

Aktuell sei die AöR mit verschiedenen Unternehmen in Gesprächen. „Als öffentlicher Träger liegt es in unserem Interesse, dabei nicht auf Profit abzuzielen, sondern die Vorteile für die Bürger in den Vordergrund zu stellen“, erklärt Schäfer. „Die AöR hat die notwendigen Kontakte zu den Gemeinden, ist als vertrauenswürdiger Partner bekannt und kennt auch die Wünsche und Eigenheiten der Region.“ Es würden Partner gesucht, die die notwendige Infrastruktur besitzen, die der AöR fehlt.

Wann Einwohner der VG Birkenfeld den Bürgerstromtarif möglicherweise nutzen können, das sei noch lange nicht abzusehen. „Wir lassen uns keinen Druck auf dem Kessel machen“, sagt Schäfer. Priorität sei hier, den Bürgerstrom zuerst in eine Ausgangslage zu versetzen, in der er sich selbst finanzieren könne.