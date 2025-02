Startchancen für alle Der Weg zu einer gerechteren Schule 22.02.2025, 11:00 Uhr

i Die Grundschule Idar freut sich, beim Startchancen-Programm mitmachen zu können. Marie Klos/GS Idar

„Startchancenschule – was ist das eigentlich?“ Diese Frage stellen sich derzeit Schüler und Lehrer an der Grundschule Idar. Das gleichnamige Programm soll helfen, benachteiligten Kindern den Start in die Schule zu erleichtern.

Neben der Realschule plus Idar-Oberstein in der Rostocker Straße und zwei Schulen in Birkenfeld wurde auch die Grundschule Idar in das Bund-Länder-Programm „Startchancen“ aufgenommen. Zehn Jahre lang sollen 200 Schulen in Rheinland-Pfalz „mit einem hohen Anteil an sozioökonomisch benachteiligten Schülerinnen und Schülern“ von dem Programm profitieren, heißt es seitens des Landes.

