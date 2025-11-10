Konzert in Berschweiler Der vergessene Farbfilm sorgte für Schmunzeln Andrea Hill 10.11.2025, 19:00 Uhr

i Geehrt für 25 Jahre aktives Singen wurden (von links) Katja Horbach, Stephanie Hahn, Karola Allmann, Melanie Hennrich, Andrea Hill, Silvia Schwickert, Bianca Schmidthöfer und (in krankheitsbedingter Abwesenheit) Kerstin Krüger. Überreicht wurde den Damen vom ersten Vorsitzenden des Vereins Michael Hahn ein Sekt- und ein Blumenpräsent und - stellvertretend für den Kreischorverband – vom Ortsbürgermeister Hubert Paal eine Urkunde samt Anstecknadel. Reiner Drumm. Rd

Ein stimmungsvolles Herbstkonzert erlebten die Zuhörer im Landgasthaus Schmidthöfer in Berschweiler. Es erklangen auch viele moderne Lieder.

Der Gemischte Chor „Haste Töne“ aus Berschweiler bei Kirn lud zum Herbstkonzert in den wunderbar herbstlich geschmückten Saal des Landgasthauses Schmidthöfer, Berschweiler ein. Eingeladen waren der Frauenchor „Auftakt“ Odernheim (Chorleitung: Carolin Müller), der Gemischte Chor „Dreiklang“ Hottenbach (Chorleitung: Elena Langner) und die „Männerwirtschaft“ aus Oberhausen/Hochstädten mit Chorleiter Rainer Hüsch, der auch den Chor aus Berschweiler ...







