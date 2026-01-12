US Army in Baumholder Der Umzug der Special Forces beginnt im März 12.01.2026, 13:00 Uhr

i Das Wohnungsangebot in der Smith Kaserne (Vordergrund) und den Wetzel Housings (hinten) in Baumholder ist nicht ausreichend. Zusätzliche Mieteinheiten in der Region werden benötigt, um sicherzustellen, dass alle neu hinzukommenden Soldaten und ihre Familien komfortabel untergebracht werden können. Peter Kidderle

Die Bautätigkeiten in Baumholder sind unübersehbar: Sowohl in den Smith Barracks als auch am Faulenberg ragen die Kräne in den Himmel. Doch wenn ab März bis zu 1500 Personen – Soldaten und deren Angehörige – kommen, reicht der Platz nicht aus.

Bei einem Austausch zum Jahresauftakt im Rathaus der Verbandsgemeinde sagte Oberst Jeffery Higgins, Kommandeur der US-Army-Garnison (USAG) in Rheinland-Pfalz in Kaiserslautern, zu den beiden Bürgermeistern Bernd Alsfasser und Günther Jung: „2026 wird ein gutes Jahr!







Artikel teilen

Artikel teilen