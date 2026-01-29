Ältester Verein der Stadt Der TV Oberstein setzt in allen Bereichen auf Nachwuchs Vera Müller 29.01.2026, 16:00 Uhr

i Alle unterm Korb vereint: Nicht nur bei den Basketballerinnen des TVO setzt man auf Teamwork. Tim Ryan

Das findet man nicht oft: Die Hälfte des Vorstandes des TV 1848 ist unter 35 Jahren alt. Der älteste Verein der Stadt setzt auf junge Leute und frischen Wind, ohne die Älteren zu vernachlässigen.

Im Frühling des Revolutionsjahres 1848 wurde der TV 1848 Oberstein gegründet, somit ist er der älteste Sportverein der Stadt Idar-Oberstein. Die Gründer waren Jakob Danner und Peter Drey, der kurz vorher aus Mülheim am Main zugewandert war.Aktuell hat der Verein, der ein facettenreiches und der Zeit angepasstes Programm bietet, 1160 Mitglieder, im vergangenen Jahr waren es 1071 Mitglieder: So freut sich die Vorsitzende des TVO, Julia ...







Artikel teilen

Artikel teilen