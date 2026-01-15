VG-Bürgermeisterwahl Herrstein Der Stimmzettel füllt sich immer mehr Stefan Conradt 15.01.2026, 17:00 Uhr

i So kennen ihn die Fußballfans: Carsten Beicht als Trainer des TuS Veitsrodt. Er tritt am 22. März als Bürgermeisterkandidat in der VG Herrstein-Rhaunen an. Joachim Hähn

Eine demokratische Wahl zeichnet aus, dass es ein möglichst breites Angebot an Kandidaten gibt – das ist bei der Wahl des neuen Bürgermeisters der VG Herrstein/Rhaunen am Sonntag, 22. März, auf jeden Fall gegeben: Es treten sieben Kandidaten an.

Der Stimmzettel für die Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Herrstein/Rhaunen am Sonntag, 22. März, füllt sich zusehends. Wie bei der am selben Tag stattfindenden Landtagswahl gibt es bis dato sieben Bewerber für die Nachfolge des scheidenden VG-Chefs Uwe Weber (SPD): Neben Markus Schulz (SPD), Stephan Dreher (CDU), dem parteilosen Kandidaten Christian Schwinn und der Veitsrodter Ortsbürgermeisterin Julia Hagner, die für die Freie ...







