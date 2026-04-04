Legendäre Kneipe am Ende? Der Stierstall in Mittelbollenbach schließt Stefan Conradt 04.04.2026, 08:00 Uhr

i Heute ein Schmuckstück im Ortskern von Mittelbollenbach: Der denkmalgeschützte Stierstall ist der Treffpunkt des Stadtteils. Das etwa 115 Jahre alte Fachwerkgebäude "In der Gaß" stammt aus der Zeit kurz nach der Jahrhundertwende. Günter Retzler

Am 5. Juli soll Schluss sein in der legendären Dorfkneipe, wo so manches Fest bis tief in die Nacht gefeiert wurde. Elfi und Günter Retzler suchen nach einem Nachfolger und schauen zurück auf die Anfänge, als der Stier noch in seinem Stall stand.

Diese Nachricht in den sozialen Netzwerken hat alle Mittelbollenbacher und vor allem die Fans des „Stierstalls“ geschockt – und davon gibt es auch außerhalb des Idar-Obersteiner Stadtteils viele: Die Kultkneipe wird nach 30 Jahren zum 5. Juli geschlossen.







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