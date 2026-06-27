Mittelbollenbacher Kneipe Der Stierstall als Kulturgut bleibt erhalten Thomas Brodbeck 27.06.2026, 12:00 Uhr

i Mehr als 70 Mitglieder trafen sich bei der Gründung der Genossenschaft im Kirchbollenbacher Sportlerheim. Es ist somit der Beginn einer für unmöglich gehaltenen Erfolgsgeschichte zum Erhalt des Daaler Kulturgut Stierstall. Thomas Brodbeck

In Mittelbollenbach wurde die Kneipe „Stierstall“ von den ursprünglichen Besitzern Elfi und Günther Retzler abgekauft. Sie soll als Genossenschaft weitergeführt werden. Mehr als 600 Anteile zu jeweils 250 Euro wurden verkauft.

Wer hätte vor Wochen gedacht, dass der Stierstall in Mittelbollenbach eine Zukunft hat. Es ist eine schier unglaubliche Erfolgsgeschichte, die auf vielen Schultern ruht. Am vergangenen Donnerstag trafen sich 71 Mitglieder der neu gegründeten Genossenschaft „Dorfkneipe Stierstall“ im Kirchbollenbacher Sportlerheim.







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