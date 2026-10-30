Neubau der Westrichhalle Der Schwingboden in der Sporthalle ist eingebaut Sascha Saueressig 30.10.2026, 18:00 Uhr

i Der Schwingboden in der neuen Sporthalle ist verlegt. Jetzt stehen noch die abschließenden Arbeiten inklusive der Bodenmarkierungen auf dem neuen Sportfeld aus. Doch auch in den Umkleideräumen und an der Außenanlage der neuen Westrichhalle wird noch kräftig gearbeitet. Benjamin Werle

Im Inneren der neuen Westrichhalle geht es voran. Die abschließenden Arbeiten am Schwingboden stehen an und auch in den Fluren und Kabinen wird gearbeitet. Doch eine Nutzung der Halle zum Sport wird erst nach der Abnahme der Kreisverwaltung möglich.

Die Prognose des begleitenden Architekten Andreas Specht, dass die neue Westrichhalle Ende November in eine erste Nutzung gehen könnte, wird sich nicht bestätigen. Das hängt aber nur bedingt von der Fertigstellung der Arbeiten im Inneren der Halle ab – die sind eigentlich im Plan.







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