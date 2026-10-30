Im Inneren der neuen Westrichhalle geht es voran. Die abschließenden Arbeiten am Schwingboden stehen an und auch in den Fluren und Kabinen wird gearbeitet. Doch eine Nutzung der Halle zum Sport wird erst nach der Abnahme der Kreisverwaltung möglich.
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Die Prognose des begleitenden Architekten Andreas Specht, dass die neue Westrichhalle Ende November in eine erste Nutzung gehen könnte, wird sich nicht bestätigen. Das hängt aber nur bedingt von der Fertigstellung der Arbeiten im Inneren der Halle ab – die sind eigentlich im Plan.