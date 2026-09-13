Herrstein überdenkt Konzept
Der Schinderhannes-Räubermarkt 2027 ist gefährdet
Brigitte Knospe organisierte schon vor fast vierzig Jahren das erste Schinderhannes-Räuberfest.
Brigitte Knospe organisierte schon vor fast vierzig Jahren das erste Schinderhannes-Räuberfest.
Brigitte Knospe

Es sind noch immer viele Besucher. Aber es gibt nur wenige zufriedene Gesichter bei den Organisatoren und Marktbeschickern des Herrsteiner Räubermarktes. Die Gemeinde hat Probleme, Helfer zu finden, und der Ortschef stellt das Konzept zur Diskussion.

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Das Schinderhannes-Räuberfest stand fast vierzig Jahren dem historischen Ortskern Herrsteins gut zu Gesicht. Aber seit Jahren beobachtet Brigitte Knospe, dass es nicht nur nach der Corona-Pandemie immer schwieriger wird, die passenden Künstlergruppen und auch Marktbeschicker zu finden.
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