Idar-Obersteiner Felsenkirche Der Schatz im Loch – wo es bröselt, wo es zieht Robert Neuber 09.01.2026, 17:00 Uhr

i Wunderschöner Blick vom Ausguck an der Felsenkirche über ganz Idar-Oberstein. Robert Neuber

Das Wahrzeichen Idar-Obersteins ist in einem guten Zustand, aber natürlich gibt es in diesem über 500 Jahre alten Gemäuer immer wieder etwas zu reparieren. Ein Rundgang mit den Spezialisten der Kirchengemeinde, Jürgen Gosert und Wolfgang Becker.

Wer mit Jürgen Gosert, dem Vorsitzenden der Kirchengemeinde Obere Nahe-Fischbachtal, und Kirchmeister Wolfgang Becker durch das Idar-Obersteiner Wahrzeichen, die Felsenkirche, steigt, der merkt schnell: Die beiden Herren sind mit „ihrer“ Kirche quasi verheiratet, sie kennen jede Ecke, jede Nische, jede Lücke, jeden Kratzer.







