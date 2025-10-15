Förderung für VfR Baumholder Der Rückbau soll im November beginnen 15.10.2025, 09:00 Uhr

i Am Montag kamen die Förderbescheide aus der rheinland-pfälzischen Sportstättenförderung sowie von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, sodass der Neubau des Baumholderer Kunstrasenplatzes sowie der beiden Tennisplätze des VfR in die Ausschreibung gehen soll. Benjamin Werle

Der VfR Baumholder erhält 289.000 Euro aus der rheinland-pfälzischen Sportstättenförderung. Und dies in einer Rekordzeit. Matthias Dingerts Einsatz seit Frühjahr ist maßgeblich für die nun startende Realisierung.

Der Verein für Rasensport (VfR) Baumholder erhält eine Förderung in Höhe von 289.000 Euro aus der rheinland-pfälzischen Sportstättenförderung für den Neubau des Kunstrasenplatzes sowie der zwei Tennisplätze. Als Matthias Dingert erstmals im Hauptausschuss des Stadtrats vorstellig wurde und für einen Neubau des Kunstrasenplatzes sowie der zwei Kunstrasen-Tennisplätze warb, da die eigentlichen Favoriten für die Sportstättenförderung im Kreis – der ...







Artikel teilen

Artikel teilen