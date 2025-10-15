Der VfR Baumholder erhält 289.000 Euro aus der rheinland-pfälzischen Sportstättenförderung. Und dies in einer Rekordzeit. Matthias Dingerts Einsatz seit Frühjahr ist maßgeblich für die nun startende Realisierung.
Lesezeit 3 Minuten
Der Verein für Rasensport (VfR) Baumholder erhält eine Förderung in Höhe von 289.000 Euro aus der rheinland-pfälzischen Sportstättenförderung für den Neubau des Kunstrasenplatzes sowie der zwei Tennisplätze. Als Matthias Dingert erstmals im Hauptausschuss des Stadtrats vorstellig wurde und für einen Neubau des Kunstrasenplatzes sowie der zwei Kunstrasen-Tennisplätze warb, da die eigentlichen Favoriten für die Sportstättenförderung im Kreis – der ...