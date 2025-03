Im Rahmen des Ausbaus soll die Straße auch umgestaltet werden. Anwohner fordern zudem eine Bushaltestelle am Rennweg. Wie die Birkenfelder Straße in Zukunft aussehen soll.

Der Birkenfelder Stadtrat hat entschieden, den Rennweg voll auszubauen und dabei auch leicht umzugestalten. Aufgrund von Verlegearbeiten verschiedener Versorger, wie der Westnetz, der UGG und zuletzt der VG-Werke, deren Arbeiten zur Erneuerung der Wasser- und Abwasserleitungen in rund zwei bis drei Wochen abgeschlossen sein sollen, bleibt der Rennweg auf Straße und Gehwegen als Flickenteppich zurück. Durch die Mitte der Straße zieht sich beispielsweise aktuell eine Vertiefung, die mit Schotter gefüllt ist. Die verschiedenen Möglichkeiten, mit dieser Situation umzugehen, von einer für die Stadt kostenlosen reinen Verschließung ihrer Gräben durch VG-Werke und UGG bis hin zum Vollausbau diskutierte der Bauausschuss der Stadt Birkenfeld bereits im Februar dieses Jahres.

Wie der Rennweg in Zukunft aussehen soll

Auch hier empfahl der Ausschuss dem Stadtrat einen Vollausbau der Straße, dem dieser nun zustimmte. Grund für die Entscheidung des Birkenfelder Stadtrats war unter anderem der schlechte Zustand, in dem auch der Unterbau der Straße sowie die Gehwege sind. Es mache außerdem Sinn, den Rennweg optisch der erneuerten, angrenzenden Burgstraße anzupassen, fügt Stadtbürgermeister Hans-Peter Lampel (SPD) hinzu.

So sollen bei einem Vollausbau des Rennweges nach aktueller Vorplanung, wie auch in der Burgstraße, die Fahrbahn verbreitert und die Gehwege entfernt werden. Der Parkplatz, der aktuell während der Leitungs- und Kanalarbeiten von der ausführenden Baufirma als Lagerplatz genutzt wird, soll zu einer Grünfläche werden. Hier will die Stadt den Anwohnern Mitgestaltungsmöglichkeiten einräumen. Neben diesen Maßnahmen, die das Straßenbild verändern, sollen Unterbau und Asphaltbelag der Straße erneuert werden. Doch wann der Vollausbau des Rennwegs starten soll, das steht aktuell noch nicht fest.

Zuerst hieß es in der dem Stadtrat vorliegenden Beschlussvorlage, die Umsetzung des Vollausbaus soll 2026 bis 2028 erfolgen. Das ließen die Stadtratsmitglieder jedoch herausstreichen. „Wir haben den Bürgern in der vergangenen Zeit viele Bauvorhaben zugemutet, das wird sich auch in den wiederkehrenden Beiträgen für den Straßenausbau niederschlagen, sobald wir diese erheben können“, sagt Holger Behnke von den Freien Wählern. Dem schlossen sich die meisten Stadtratsmitglieder an, somit steht aktuell kein Baubeginn fest. Zusätzlich kündigte Bürgermeister Lampel an, sich um eine Förderung aus dem Investitionsstock -Programm des Landes Rheinland-Pfalz bemühen zu wollen. Schätzungsweise soll der Vollausbau des Rennwegs nach Angaben der Stadtverwaltung rund 1,5 Millionen Euro kosten. Der Eigenanteil der Stadt würde dann 185.000 Euro betragen.

In der Zeit bis zum Vollausbau soll die durch die bisherigen Arbeiten entstandenen Gräben mit einem Provisorium verschlossen werden, dass allerdings weiter eine kleine Vertiefung in der Straße zur Folge hat.

Anwohner fordern Bushaltestelle am Rennweg

Anwohner wünschen sich am Rennweg, beziehungsweise an der Kreuzung zwischen Bergstraße, Rennweg und der L170 in Richtung Dienstweiler eine Bushaltestelle. „Die nächste Bushaltestelle ist unten am Talweiherplatz“, sagt Anwohnerin Ursula Ding. Aktuell fahre sie für Erledigungen mit dem Auto in die Stadt. „Aber wer weiß, wie lange das noch möglich ist, außerdem haben nicht alle älteren Leute, die hier wohnen, ein Auto“, sagt sie. Der Fußweg, besonders vom Talweiherplatz und den Einkaufsmöglichkeiten im Stadtzentrum den Berg hoch zurück in Richtung Rennweg sei beschwerlich. „Eine Bushaltestelle wäre da eine absolute Erleichterung“, meint die 86-Jährige. Viele weitere Anwohner unterstützen ihre Position. „Der Bus in die Stadt fährt hier sowieso regelmäßig vorbei, da kann er auch anhalten“, ist ein weiterer Anwohner überzeugt.

i Hier soll nach Wunsch der Anwohner die Bushaltestelle eingerichtet werden. Doch laut Stadt birgt die Stelle Verkehrsrisiken. Niels Heudtlaß

Auch Anlieger Tino Becker, an dessen Grundstück eine Seite der Bushaltestelle auf beiden Straßenseiten grenzen würde, unterstützt das Vorhaben. „Wenn die Verantwortlichen auf uns zukommen würden, wäre unsere Zustimmung sicher“, sagt Becker. Die Bushaltestelle sei nicht nur eine Bereicherung für die ältere Generation, sondern auch für junge Menschen, die noch nicht mit dem Auto in die Stadt fahren können, findet er.

Unterstützt wird die Forderung der Anwohner auch von Emil Morsch, dem Behindertenbeauftragten der VG Birkenfeld. „Die Strecke in die Stadt, zu den Einkaufsmöglichkeiten und Arztpraxen, ist Menschen, die nicht gut zu Fuß sind und kein Auto besitzen, nicht zuzumuten“, beurteilt er die Situation.

Doch der Wunsch der Anwohner sei so nicht umsetzbar, sagt Bürgermeister Lampel. Er habe sich mit dem Landkreis Birkenfeld, der für den ÖPNV zuständig ist, in Verbindung gesetzt. „Die jetzige Verkehrslage erlaubt an der gewünschten Stelle keine Bushaltestelle“, teilt Lampel das Ergebnis der Gespräche mit. Wenn Autofahrer vor allem aus Richtung Bergstraße um die Kurve, aber auch von der L170 kämen, sei die Bushaltestelle, und ein möglicherweise dort stehender Bus, nicht einsehbar. „Wir sind aktuell auf der Suche nach Alternativen zum Beispiel über einen Kleinbus oder den Rufbus“, sagt Lampel. Wenn der Rennweg nach dem Vollausbau ohne Gehwege breiter sei, könne auch über eine Bushaltestelle in der Straße selbst nachgedacht werden. Aktuell sei die Straße dafür nicht geeignet.