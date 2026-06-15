Umwelt-Campus Birkenfeld Der Pygmalion-Effekt der Künstlichen Intelligenz Thomas Brodbeck 15.06.2026, 17:00 Uhr

i In seinem Vortrag beschrieb Professor Wolf-Andreas Liebert auch die dunklen Seiten der vermeindlichen Empathie von KI: Schon heute wird die KI zum überwiegenden Teil als Psychotherapeut sowie als Freund und Partner genutzt, und nicht zur Problemlösung oder im beruflichen Umfeld. Thomas Brodbeck

In der griechischen Mythologie erschafft Bildhauer Pygmalion eine Statue, die so perfekt ist, dass er sich in sie verliebt und sie von Göttern zum Leben erwecken lässt. Für viele Menschen ist heute die KI eine solche Art Psychotherapeut und Freund.

Ist die Künstliche Intelligenz ein Versprechen oder ein Handicap für unsere Zukunft? Der Gastvortrag von Professor Wolf-Andreas Liebert, zu dem Beatrix Sieben und Achim Guldner vom Umwelt-Campus Birkenfeld (UCB) eingeladen hatten, gab darauf Antwort, auch wenn ein derart komplexes und vielschichtiges Thema nicht mit einer Veranstaltung umfassend beantwortet werden kann.







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