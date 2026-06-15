In der griechischen Mythologie erschafft Bildhauer Pygmalion eine Statue, die so perfekt ist, dass er sich in sie verliebt und sie von Göttern zum Leben erwecken lässt. Für viele Menschen ist heute die KI eine solche Art Psychotherapeut und Freund.
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Ist die Künstliche Intelligenz ein Versprechen oder ein Handicap für unsere Zukunft? Der Gastvortrag von Professor Wolf-Andreas Liebert, zu dem Beatrix Sieben und Achim Guldner vom Umwelt-Campus Birkenfeld (UCB) eingeladen hatten, gab darauf Antwort, auch wenn ein derart komplexes und vielschichtiges Thema nicht mit einer Veranstaltung umfassend beantwortet werden kann.