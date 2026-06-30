Seit 2019 vermissen die Birkenfelder den Prämienmarkt. Vom 3. bis 6. Juli wird er wieder auf dem neugestalteten Talweiherplatz gefeiert. Was Besucher beim Prämienmarkt in Birkenfeld erwartet.
Lesezeit 3 Minuten
Die Birkenfelder konnten ihren Prämienmarkt zum letzten Mal 2019 besuchen – Corona und die Neugestaltung des Talweiherplatzes setzten dem Großevent in der Kreisstadt zeitweise ein Ende. Vom 3. bis 6. Juli ist es in diesem Jahr so weit – der Prämienmarkt kehrt auf den frisch eröffneten Talweiherplatz zurück.