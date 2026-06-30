Vom 3. bis 6. Juli Der Prämienmarkt in Birkenfeld kehrt zurück Niels Heudtlaß 30.06.2026, 07:00 Uhr

i 2019 fand der Prämienmarkt in Birkenfeld zum letzten Mal statt. In diesem Jahr, sieben Jahre später, wird er auf den Talweiherplatz zurückkehren. Gerhard Ding

Seit 2019 vermissen die Birkenfelder den Prämienmarkt. Vom 3. bis 6. Juli wird er wieder auf dem neugestalteten Talweiherplatz gefeiert. Was Besucher beim Prämienmarkt in Birkenfeld erwartet.

Die Birkenfelder konnten ihren Prämienmarkt zum letzten Mal 2019 besuchen – Corona und die Neugestaltung des Talweiherplatzes setzten dem Großevent in der Kreisstadt zeitweise ein Ende. Vom 3. bis 6. Juli ist es in diesem Jahr so weit – der Prämienmarkt kehrt auf den frisch eröffneten Talweiherplatz zurück.







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