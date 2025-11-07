Der Prämienmarkt in Birkenfeld kehrt 2026 zurück

Sechs Jahre pausierte die Birkenfelder Großveranstaltung. Vom 3. bis 6. Juli 2026 findet der Prämienmarkt erstmals wieder auf dem Talweiherplatz in Birkenfeld statt. Es gibt bereits erste Informationen, was Besucher erwartet.
Der Prämienmarkt wird nach sechs Jahren Pause im kommenden Jahr wieder in Birkenfeld stattfinden. Das kündigt der Marktmeister der Stadt Birkenfeld Jürgen Schug nun an. 2019 hatte der Prämienmarkt zuletzt Birkenfelder und Auswärtige auf den Talweiherplatz gezogen.