Bauernmarkt in Berglangenbach Der Ort für regionale Spezialitäten und Handgefertigtes Sascha Saueressig 02.09.2026, 14:00 Uhr

i An der Zufahrt nach Berglangenbach sind in diesem Jahr besonders aufwendig mit Maisblättern, Eimern und Leintüchern herausgeputzte Strohballen als Werbeträger für den Kunsthandwerker- und Bauernmarkt zu sehen. Kurt Jenet

Die Vorbereitungen für den 27. Kunsthandwerker- und Bauernmarkt laufen: Am Sonntag, 13. September, ist wieder nach Berglangenbach eingeladen. Bei – hoffentlich – gutem Wetter wird rund um die Markthalle gefeiert. 84 Beschicker haben sich angemeldet.

Traditionell am zweiten Sonntag im September wird zum Kunsthandwerker- und Bauernmarkt nach Berglangenbach eingeladen. Und die Vereinsgemeinschaft, Ortsgemeinde und Tourismusabteilung der VG haben wieder ein buntes Programm rund um den Bürgersaal auf die Beine gestellt.







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