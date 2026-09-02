Die Vorbereitungen für den 27. Kunsthandwerker- und Bauernmarkt laufen: Am Sonntag, 13. September, ist wieder nach Berglangenbach eingeladen. Bei – hoffentlich – gutem Wetter wird rund um die Markthalle gefeiert. 84 Beschicker haben sich angemeldet.
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Traditionell am zweiten Sonntag im September wird zum Kunsthandwerker- und Bauernmarkt nach Berglangenbach eingeladen. Und die Vereinsgemeinschaft, Ortsgemeinde und Tourismusabteilung der VG haben wieder ein buntes Programm rund um den Bürgersaal auf die Beine gestellt.