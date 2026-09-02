Bauernmarkt in Berglangenbach
Der Ort für regionale Spezialitäten und Handgefertigtes
An der Zufahrt nach Berglangenbach sind in diesem Jahr besonders aufwendig mit Maisblättern, Eimern und Leintüchern herausgeputz
An der Zufahrt nach Berglangenbach sind in diesem Jahr besonders aufwendig mit Maisblättern, Eimern und Leintüchern herausgeputzte Strohballen als Werbeträger für den Kunsthandwerker- und Bauernmarkt zu sehen.
Kurt Jenet

Die Vorbereitungen für den 27. Kunsthandwerker- und Bauernmarkt laufen: Am Sonntag, 13. September, ist wieder nach Berglangenbach eingeladen. Bei – hoffentlich – gutem Wetter wird rund um die Markthalle gefeiert. 84 Beschicker haben sich angemeldet.

Lesezeit 2 Minuten
Traditionell am zweiten Sonntag im September wird zum Kunsthandwerker- und Bauernmarkt nach Berglangenbach eingeladen. Und die Vereinsgemeinschaft, Ortsgemeinde und Tourismusabteilung der VG haben wieder ein buntes Programm rund um den Bürgersaal auf die Beine gestellt.
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