In den Heideorten Rückweiler und Rohrbach wurde am Wochenende zeitgleich Kirmes gefeiert. Die Traditionsveranstaltungen lockten mit Musik, Imbiss und Geselligkeit. Die Veranstalter waren mit der Resonanz zufrieden. Bei Temperaturen um die 30-Grad-Marke standen Pavillons und Wasserpistolen bereit.

Vor dem offiziellen Fassanstich zur Kirmeseröffnung wurde in Rückweiler am Freitagnachmittag zunächst der neugestaltete Außenbereich am Dorfgemeinschaftshaus „Jugendheim“ eingeweiht, der nach dreimonatiger Bauphase pünktlich zum Fest fertig wurde. „Das Werk ist vollbracht“, verkündete Ortsbürgermeister Lutz Altekrüger an, der das Areal gemeinsam mit Helfern und Unterstützern zur Nutzung freigab.

Vorplatz am Bürgerhaus pünktlich zum Fest eröffnet

Bei dem Projekt handele es sich um die erste Maßnahme, die die Kommune als Investitionsschwerpunktgemeinde im Rahmen der Dorferneuerung umgesetzt habe, sagte der Ortschef. Auf dem neu gestalteten Platz sind nun eine Kletterpyramide, Sitzsteine, eine Tischtennisplatte und zusätzliche Bänke angebracht, und dieses Angebot bewährte sich bei der Kirmes direkt. Außerdem stand für das Dorffest eine Hüpfburg bereit.

Durchschnittlich war der Besuch der Disco am Freitagabend. Nach dem Festgottesdienst am Samstag mit dem Herz-Jesu-Kirchenchor im Heidedom wurde der Dämmerschoppen gereicht. Heiko Balzer und Jens Kneller von der Tanzband Sunrise hatten Rock- und Popklassiker mitgebracht.

i Viel zu tun gab es am Bierstand in Rohrbach: Gegen die Hitze waren kühle Getränke gefragt. Benjamin Werle

Gut gefüllt war der Festplatz am Sonntagmittag: Bei Spießbraten und Kartoffelsalat trat der Musikverein Heide auf der Außenbühne auf. Die Musiker um Dirigent Norbert Becker erhielten reichlich Beifall. In Rückweiler hatte die Ortsgemeinde gemeinsam mit verschiedenen Vereinen, der Feuerwehr und weiteren Helfern die Kirmes auf die Beine gestellt.

Im benachbarten Rohrbach kümmerte sich der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr um das Fest. Von einem sehr guten Freitagabend berichtete Christian Hayen von der Freiwilligen Feuerwehr. Es wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Bei vergünstigten Getränkepreisen wurde es um den Bierstand am Dorfgemeinschaftshaus schnell voll. Am Samstagabend war Live-Musik mit Sängerin Tanja angesagt. Jüngere Besucher freuten sich über das Kinderkarussell und eine Kirmesbude. Gemütlich ging es beim Kaffee- und Kuchenbüffet am Sonntagnachmittag zu. Gut besucht war der traditionelle Frühschoppen am Montagvormittag.