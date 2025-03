„Ich liebe meine Arbeit, die Kreativität, die dahinter steckt“, sagt Thomas Prem, seit einigen Monaten Chefkoch im Parkhotel Idar-Oberstein. Als gelernter Koch und Lebensmitteltechniker mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Gastronomie hat er in verschiedenen bekannten Restaurants der Region, darunter im Hotel-Landschloss Fasanerie in Zweibrücken (damals mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet) und in Hämmerles Restaurant (Blieskastel) gearbeitet. „Besonders prägend für mich war es, mit Cliff Hämmerle einen Michelin-Stern zu erkochen, was für mich ein echter Höhepunkt meiner Karriere war. Das hat meinen Kochstil nachhaltig geprägt.“ Kooperationen gab es auch mit den in der Region bekannten Rolling Cooks, die er mit ins Leben rief, und Weinkonzept Stüber/Idar.

Unter der Leitung von Edi Redzic – der im Übrigen ab April zusätzlich das Restaurant am Kirschweilerer Golfplatz übernehmen wird – biete das Parkhotel seinen Gästen nicht nur hervorragenden Service, sondern auch eine exzellente Küche. Während das etablierte À-la-carte-Geschäft erfolgreich laufe und eine breite Auswahl biete, möchte Prem nun seine persönlichen kulinarischen Ideen und seinen modernen Kochstil stärker einbringen. Aus diesem Grund plant er, einmal pro Woche ein Menü anzubieten, das seine Handschrift spiegelt und den Gästen die Gelegenheit gibt, seine kreative Küche zu erleben. Die Gäste können wählen, ob sie drei, vier oder fünf Gänge genießen wollen. Die Termine findet man auf der Homepage des Parkhotels unter www.parkhotel-idaroberstein.de/home Los geht es am ersten Mittwoch im nächsten Monat, also am 2. April.

„Kochen... Das fühlt sich für mich nicht nach Arbeit an. Es ist eine wunderbare Sache.“

Thomas Prem möchte Parkhotel-Kunden verwöhnen.

„Es geht mir nicht darum, Sterne zu erkochen, sondern vielmehr darum, den Gästen hochwertige, geschmacklich herausragende Gerichte zu bieten, die authentisch und kreativ sind, aber dennoch bezahlbar bleiben. An diesem besonderen Abend möchte ich die Möglichkeit bieten, meine Vision und Leidenschaft für moderne, frische Küche mit den Gästen zu teilen und ihnen neue Geschmackserlebnisse zu bieten“, betont der 43-Jährige, der in seiner Freizeit gern Schlagzeug spielt und seine Ausbildung im Ferienpark Hambachtal absolviert hat. Ehrliche Küche mit regionalen Zutaten und mit dem gewissen Etwas, darum gehe es ihm.

i Thomas Prem möchte eine ehrliche, moderne Küche anbieten. HOSSER

Edi Redzic als Betreiber des Parkhotels unterstütze ihn in diesem Vorhaben und ermögliche es ihm, seine kulinarischen Ideen in einem exklusiven Rahmen umzusetzen. Das normale À-la-carte-Geschäft werde weiterhin angeboten, aber an diesen besonderen Abenden werde man den Gästen ein außergewöhnliches kulinarisches Erlebnis bieten, das Prems individuelle Note trage.

Das Parkhotel Idar-Oberstein biete ihm somit die perfekte Plattform, um seine Kochkünste in die Tat umzusetzen und gleichzeitig einen kulinarischen Mehrwert für die Region zu schaffen, sagt Prem, der mit seiner Familie in Hattgenstein lebt.