Amtsgericht Idar-Oberstein Der neue Direktor hat Herz und Humor Kurt Knaudt 13.01.2026, 17:00 Uhr

i Beste Stimmung herrschte bei der Feier zur Verabschiedung von Olivier Merten (2. von links) und der Einführung von Johannes Pfeifer (2. von rechts) als Direktor des Amtsgerichts Idar-Oberstein durch Justizminister Philipp Fernis. Mit dabei waren die Ehefrauen Lisa Jacobi (links), die selbst Richterin am Landgericht Bad Kreuznach ist, und Cornelia Pfeifer, die früher am Amtsgericht tätig war. Knaudt Kurt. Kurt Knaudt

Das Amtsgericht Idar-Oberstein hat einen neuen Direktor: Johannes Pfeifer folgt Olivier Merten nach, der jetzt das Amtsgericht Bad Kreuznach leitet. „Es fühlt sich nur gut und richtig an, dass du an meine Stelle trittst“, meinte Merten am Ende der von Justizminister Philipp Fernis (FDP) vorgenommenen Verabschiedung und Einführung im Gemeindezentrum der Freireligiösen Gemeinde.







