Beste Stimmung herrschte bei der Einführung von Johannes Pfeifer als Direktor des Amtsgerichts Idar-Oberstein durch Justizminister Philipp Fernis.
Das Amtsgericht Idar-Oberstein hat einen neuen Direktor: Johannes Pfeifer folgt Olivier Merten nach, der jetzt das Amtsgericht Bad Kreuznach leitet. „Es fühlt sich nur gut und richtig an, dass du an meine Stelle trittst“, meinte Merten am Ende der von Justizminister Philipp Fernis (FDP) vorgenommenen Verabschiedung und Einführung im Gemeindezentrum der Freireligiösen Gemeinde.