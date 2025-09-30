Regionale Energiewende Der Nationalparklandkreis steht sehr gut da 30.09.2025, 11:00 Uhr

i Windräder in der Abendsonne bei Baumholder. Die Windkraft liefert im Landkreis Birkenfeld mittlerweile drei Viertel des benötigten Stroms. Übers Jahr betrachtet liegt die Eigenversorgungsquote mit grünem Strom bei stattlichen 66 Prozent. Thomas Brodbeck

Viele Menschen - nicht nur die mit einer Photovoltaikanlage auf Dach oder Balkon - interessieren sich für den Stand der Energiewende in der Region, in der sie wohnen. Da liefert der regionale Stromerzeuger ein aufschlussreiches Tool.

Seit fast einem Jahr ist der „Energiemonitor“ der OIE online. Zeit für eine Zwischenbilanz. Die Zahl der Zugriffe liegt laut dem Idar-Obersteiner Energieversorger bei rund 8000 und ist damit durchaus noch ausbaubar. Verbraucher, nicht nur OIE-Kunden, und Interessierte können sich via Smartphone oder Homepage praktisch in Echtzeit darüber informieren, wie viel Strom aus welchen Quellen (Wind, PV, Wasserkraft, Biomasse und andere) erzeugt wird, ...







