Die Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen hat in zwei Veranstaltungen für die Jugendfeuerwehren die Abnahme der Jugendflamme Stufe I und II für Mädchen und Jungen organisiert. Bei einer Gemeinschaftsübung fand die zweite Abnahme in Hettenrodt statt.

Im Rahmen einer Gemeinschaftsübung der Jugendfeuerwehren in der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen konnten die Nachwuchsbrandschützer auch die Aufgaben zum Leistungsabzeichen für Mitglieder der Jugendfeuerwehr in den Stufen I und II ablegen. Es war die zweite solche Veranstaltung, die nun in Hettenrodt stattfand.

Zu Beginn der Gemeinschaftsübung begrüßte Ortsbürgermeister Markus Schulz die Mitglieder aus den Jugendfeuerwehren Bundenbach, Gerach, Herrstein-Niederwörresbach, Horbruch-Krummenau, Kempfeld und Kirschweiler-Hettenrodt-Mackenrodt herzlich in seiner Gemeinde. Im Anschluss erfolgte dann eine Einweisung für die Betreuer und Helfer in den Übungsablauf durch Jugendwartin Claudia Drutsch. Die Ausgangslage war ein Pkw-Unfall, bei dem es zusätzlich zu einem Brand gekommen war, erklärte Drutsch. Durch den Fahrzeugbrand habe sich das Feuer in ein angrenzendes Waldstück ausgebreitet und zwei Personen galten als vermisst.

Danach startete die Übung auch direkt. Der Erste Beigeordnete der VG Herrstein-Rhaunen, Alfred Reicherts, verfolgte den Übungsablauf, um sich selbst ein Bild von der Arbeit der Nachwuchsbrandschützer zu machen. Mit Blaulicht kamen die einzelnen Jugendfeuerwehren mit ihren Fahrzeugen angefahren und übernahmen die ihnen zugewiesenen Einsatzabschnitte.

Erfolgreiche Vermisstensuche

Zunächst unterbauten die eifrigen Jugendlichen das Unfallfahrzeug und retteten eine Person aus dem Wagen. Währenddessen wurde eine Wasserentnahmestelle über einen Hydranten hergerichtet. Nachdem die notwendigen Wasserversorgungen aufgebaut waren, hieß es „Wasser Marsch“ und das Fahrzeug sowie der Waldbrand konnten abgelöscht werden. Parallel hierzu suchte der Feuerwehrnachwuchs die beiden vermissten Personen. Diese konnten mithilfe einer Schleifkorbtrage dann aus einem Waldstück gerettet werden.

Reicherts konnte sich davon überzeugen, dass die Jugendlichen sichtlich Spaß daran hatten, die an sie gestellten Aufgaben zu bewältigen. Nach dem Abbau trafen sich alle Teilnehmer im Bürgerhaus von Hettenrodt. Dort hatte Frank Schneider und sein Team bereits die Mittagsverpflegung vorbereitet. Alle konnten sich an Nudeln mit Hackfleischsoße stärken.

Bei der Abschlussbesprechung fand VG-Jugendfeuerwehrwart Carsten Weiand anerkennende Worte für die Mädchen und Jungen. Er lobte das vorbildliche Zusammenspiel der rund 50 Teilnehmer. Ferner dankte er Claudia Drutsch und ihrem Team für die gute Planung und Organisation der Großübung. Besonders gefiel dem Weiand der Einsatz einer Nebelmaschine beim Fahrzeugbrand, was das Übungsszenario extrem realitätsnah wirken ließ. Weiterhin konnte Weiand berichten, dass bereits eine Stationsausbildung für die Bambinifeuerwehren sowie Jugendfeuerwehren für den 30. Mai 2026 terminiert sei.

Attraktive Jugendarbeit

Der Wehrleiter der Nationalparkverbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen, Nils Heidrich, zeigte sich ebenfalls erfreut über die gelungene Übung. Heidrich lobte besonders den ruhigen und besonnenen Ablauf, den die jugendlichen Brandschützer während des Einsatzes an den Tag legten. Ohne Hektik und Stress zu agieren, sei für jeden Feuerwehrmann extrem wichtig, betonte der Wehrleiter. Weiterhin hob er den hohen Stellenwert der Jugendfeuerwehr für die Nachwuchsgewinnung hervor. „Daher ist es notwendig, dass den Mädchen und Jungen attraktive Jugendarbeit geboten wird“, erklärte Heidrich. Hierzu gehörten auch die zentralen Veranstaltungen der der VG Herrstein-Rhaunen. Einen abschließenden Dank hatte Weieand für die Firma Schwollener, die die Getränke für die Gemeinschaftsübung kostenlos zur Verfügung stellte. Auch alle Kosten für das Mittagessen habe man über Spendengelder finanzieren können.

Wer Interesse zur Mitarbeit in einer der Bambinifeuerwehren oder Jugendfeuerwehren der Nationalparkverbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen hat, kann sich gern mit VG-Jugendfeuerwehrwart Carsten Weiand unter der Telefonnummer 06785/791110 in Verbindung setzen.