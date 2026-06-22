Konzert in der Messe Der MV Tiefenstein verbindet Musik und Bewegung Lena Lorenz 22.06.2026, 06:00 Uhr

i Ein gelungenes Konzert erlebten die Gäste beim Sommerkonzert des MV Tiefenstein in der Messe. Michael Greber

„Music in Motion“: Der MV Tiefenstein lud unter diesem Motto zum Sommerkonzert in die Messehalle Idar-Oberstein ein. Das Programm kam sehr gut an.

Mit einem abwechslungsreichen, populären und im wahrsten Sinne des Wortes bewegenden Programm, präsentierte sich der Musikverein Tiefenstein mit seinem Jugendorchester und dem Orchester der Generationen unter der Leitung von Martin Wendel bei einem Konzertabend, der ganz auf tänzerische Bewegung, Wiedererkennung und musikalische Vielfalt setzte.







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