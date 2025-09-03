Während der Profifußball boomt und sowohl bei den Gehältern als auch hinsichtlich des Zuschauerinteresses immer neue Rekorde bricht, gibt es bei den Amateuren vor allem im Jugendbereich und in den unteren Klassen immer weniger aktive Spieler. Das trifft vor allem kleinere Vereine. Eins von vielen Beispielen für diese Entwicklung ist der SV Langweiler, der schon lange keine eigene Mannschaft mehr stellen kann. Umso bemerkenswerter, dass der Verein mit Fahrten und Ausflügen, Familientagen und als Mitgestalter der traditionellen Köhlerfeste nach wie vor „einen unverzichtbaren Beitrag zur Lebensqualität unserer Dorfgemeinschaft leistet“, wie Ortsbürgermeister Alfred Reicherts in der vom Vorsitzenden Edwin Bock zusammengestellten Festschrift zum 100-jährigen Bestehen betont, das der SV am Samstag, 6., und Sonntag, 7. September, mit einem abwechslungsreichen Programm feiert. Dazu gehört auch die Eröffnung der neuen „Köhler-Liesels Naturpark-Familientour“.

Wie sich die Zeiten im Fußball geändert haben, verdeutlichen die Erinnerungen des Dorfchefs anlässlich des Jubiläums: Als Knirps durfte er sonntags seinen Vater zum alten Sportplatz am Waldrand, der eher einem Acker glich, begleiten. Noch gut im Gedächtnis geblieben ist ihm ein älterer Fan mit Hut und Lodenmantel, der sich mit einem undefinierbaren Gerät, das er „Ballmagnet“ nannte, hinter dem Tor des Gegners hin und her bewegte, um das Leder ins Tor zu ziehen. Die einzige Erfrischung bestand aus Leitungswasser, das an einem kleinen Wohnhaus am Spielfeld Spielern und Zuschauern gereicht wurde. Nach dem Spiel ging es gemeinsam ins Vereinslokal, Kaffee Fischer, wo unabhängig vom Ausgang ausgiebig gefeiert wurde.

i 1926 wurde der offizielle Spielbetrieb in der "Untergruppe Idarwald" aufgenommen - hier ein Foto der Mannschaft 1926/27. SV Langweiler

1926 wurde der offizielle Spielbetrieb in der „Untergruppe Idarwald“ aufgenommen, zu der neben Langweiler Allenbach, Bruchweiler, Hottenbach, Kempfeld, Schauren, Sensweiler und Wirschweiler gehörten – alle mit eigenständigen Mannschaften. 1932 gewann der SV durch einen 2:1-Sieg im Endspiel über Bruchweiler den Wanderpokal im Gau Idarwald. Der Spielbericht aus der Allgemeinen Zeitung vom 28. August 1932 ist in der Festschrift komplett abgedruckt. Er schließt mit den Worten: „Das interessante Spiel hinterlies den Eindruck, daß auf den rauhen Höhen des Hunsrücks im Gau Idarwald ein den Verhältnissen entsprechend guter Fußball gespielt wird.“

Eine Blütezeit erlebte der SV in den 1960er-Jahren mit dem Gewinn der Meisterschaft in der 3. Kreisklasse (damals noch im Kreis Bernkastel) und dem Bau des Sportplatzes. Das war zwingend notwendig, da der alte Platz, auf dem heute Fichten stehen und durch den ein asphaltierter Weg führt, unter anderem durch Manöverschäden schwer gelitten hatte. Zuvor beschied die Gemeindevertretung von Kirschweiler-Langweiler den Antrag auf Überlassung des zum Teil als Bullenwiese genutzten Geländes im Pachtverfahren mit 9:2 Stimmen positiv. Die US-Army planierte die vorgesehene Fläche mit zwei Bulldozern. Nachdem der Platz 1965 eingeweiht worden war, fasste der Vorstand „den Bau einer Umkleidekabine mit fließendem Wasser“ ins Auge.

i Eine Blütezeit erlebte der SV in den 1960er-Jahren. Auf dieser Aufnahme ist die Elf von 1964 zu sehen. SV Langweiler

In den 1970er- und 1980er-Jahren bildete Langweiler mit Sensweiler und Wirschweiler die Spielgemeinschaft SeWiLa, die 1982 als Meister der B-Klasse den Aufstieg in die A-Klasse schaffte, wo sie sich drei Spielzeiten hielt, ehe sie 1986 nach zwei Abstiegen zerfiel. Zwei Jahre spielten der SV Langweiler und der SV Sensweiler danach in der SG SeLa, ehe diese 1988 aufgelöst wurde. 2004 musste der Spielbetrieb der Aktiven im Köhlerdorf endgültig eingestellt werden. Dessen Fußballer spielen seitdem überwiegend bei der in Allenbach und Wirschweiler beheimateten Spvgg Hochwald. Die Jugend ist in die JSG Königswald integriert.

Bemerkenswert, dass der Verein in den 1980er-Jahren sogar eine Kampfsportabteilung hatte und bis 2005 eine Damengymnastikgruppe mit bis zu 25 Teilnehmerinnen. Edwin Bock, der den Verein seit 2016 führt, ist stolz darauf, dass „bei dem großen und vielfältigen Freizeitangebot unserer schnelllebigen modernen Zeit“ ein kleiner Verein wie der SV Langweiler immer noch besteht.

i In den 1980er-Jahren hatte der Verein sogar eine Kampfsportabteilung, die sich 1986 zum Gruppenbild versammelte. SV Langweiler

Das Jubiläumsfest beginnt am Samstag um 11 Uhr mit der Einweihung der zwei Kilometer langen „Köhler-Liesels Naturpark-Familientour“ durch Vertreter des Naturparks Saar-Hunsrück und der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen. Um 16 Uhr erfolgt die offizielle Eröffnung des Festes mit dem Fassanstich. Die Sweet Monkees und Polaris präsentieren ab 19.30 Uhr Showtanz, ehe ab 21 Uhr Tanz mit der HSG Partyrockband auf dem Programm steht.

Am Sonntag wird um 10 Uhr die von Edwin Bock konzipierte Ausstellung mit Zeitungsausschnitten und Fundstücken aus der 100-jährigen Geschichte des Vereins eröffnet. Dem Frühschoppen mit der Feuerwehrkapelle Rhaunen schließt sich um 12 Uhr das Mittagessen mit Rollbraten, gefüllten Klößen und Grillgut an. Ab 14 Uhr gibt’s Kaffee und Kuchen, um 14.30 Uhr beginnt die Kinderunterhaltung. Der Unterhaltungsmusik mit Bernd Bunn um 17 Uhr folgt um 18 Uhr der Festakt mit Ansprachen, einem Auftritt der Highforest Dancers (18.30 Uhr) und den Ehrungen langjähriger Vereinsmitglieder (19 Uhr), ehe abschließend erneut Bernd Bunn aufspielt.