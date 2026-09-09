„Mein Verein“ – so nennt Udo Eifler die Baumholderer Karnevalsgesellschaft. Seit 40 Jahren gehört dazu, war schon im Vorstand, Ordinarius, Bühnenbauer und vieles mehr. Er packt an. Während andere noch das Werkzeug suchen, hämmert er schon längst.
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Die Baumholderer Karnevalsgesellschaft (BKG) ist ein närrisches Aushängeschild des Landkreises und auch jenseits der Landesgrenzen bekannt. Jahr für Jahr bringt sie Hunderte Aktive auf die Bühne und begeistert Hunderte von Menschen mit ihren Prunksitzungen und Umzügen.