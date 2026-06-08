Ende in Hoppstädten-Weiersbach
Der letzte Gottesdienst der Sankt-Katharina-Kapelle
Pfarrer Linnartz zelebrierte den Gottesdienst in der Sankt-Katharina-Kapelle in Hoppstädten-Weiersbach, die nun ihren Status als
Pfarrer Linnartz zelebrierte den Gottesdienst in der Sankt-Katharina-Kapelle in Hoppstädten-Weiersbach, die nun ihren Status als heiligen Raum verloren hat.
Franz Cronenbrock

600 Jahre Geschichte verstummen: Die Kirche wurde an Fronleichnam profaniert. Ein Ort voller Erinnerungen verliert seinen heiligen Status. Ein betretenes Schweigen und ein letzter Teppich wirken symbolisch.

Lesezeit 2 Minuten
Mit der Profanierung der Sankt-Katharina-Kapelle in Hoppstädten-Weiersbach während des Gottesdienstes zu Fronleichnam endete eine 600-jährige Geschichte als Gotteshaus für Hoppstädten. Die entsprechende Urkunde, das Profanierungsdekret des Bischofs, wurde am Ende des Gottesdienstes vom Pfarrer Thomas Linnartz verlesen.

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