Ende in Hoppstädten-Weiersbach Der letzte Gottesdienst der Sankt-Katharina-Kapelle Franz Cronenbrock 08.06.2026, 18:00 Uhr

i Pfarrer Linnartz zelebrierte den Gottesdienst in der Sankt-Katharina-Kapelle in Hoppstädten-Weiersbach, die nun ihren Status als heiligen Raum verloren hat. Franz Cronenbrock

600 Jahre Geschichte verstummen: Die Kirche wurde an Fronleichnam profaniert. Ein Ort voller Erinnerungen verliert seinen heiligen Status. Ein betretenes Schweigen und ein letzter Teppich wirken symbolisch.

Mit der Profanierung der Sankt-Katharina-Kapelle in Hoppstädten-Weiersbach während des Gottesdienstes zu Fronleichnam endete eine 600-jährige Geschichte als Gotteshaus für Hoppstädten. Die entsprechende Urkunde, das Profanierungsdekret des Bischofs, wurde am Ende des Gottesdienstes vom Pfarrer Thomas Linnartz verlesen.







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